Fiesta latina en el Children’s Museum of Manhattan

El centro cultural y recreativo celebra el Mes de la Hispanidad con el Latinx Fest

El Children’s Museum of Manhattan se une a los festejos que se realizan por toda la ciudad con motivo del Mes de la Herencia Hispana, con una celebración que ofrecerá a los más pequeños de la casa un fin de semana cargado de cultura y folclor latino: el Latinx Fest.

David Ríos, director de programas públicos de la institución, detalla que la agenda permitirá a sus visitantes usar su imaginación a través de trabajos manuales, ver presentaciones artísticas e incluso participar de una actividad culinaria.

“Durante todo el año la institución realiza actividades que buscan acercar a los niños a las más variadas culturas por medio al arte y sus múltiples formas de expresión, ya que consideramos que el arte es la vía más rápida para el aprendizaje. En esta oportunidad queremos celebrar la hispanidad con un programa que permitirá que los niños entren en contacto con artistas que realizan un fantástico trabajo en la ciudad”, agrega.

Ríos explica que durante este sábado y domingo los niños podrán integrarse, entre otras actividades, a un espacio dedicado al arte culinario de la mano de la chef Kelsy Camilo, además experta en nutrición, quien les orientará a elegir opciones saludables de comida.

“La agenda también contará con la participación de Víctor ‘Kid Gyde’ Alicea y el colectivo The Dynamic Rockers, el domingo 22, quienes tendrán una presentación de baile. Víctor Alicea, quien se ha destacado en el terreno del breaking, hip-hop y freestyle, les enseñará pasos de baile que además podrán poner en práctica con una competencia”, indica.

Al hablar de la experiencia que viven los pequeños visitantes del Children’s Museum of Manhattan, durante una visita en cualquier época del año, Ríos asegura que el museo brinda una singular oportunidad de interactuar con el arte por medio de exhibiciones y espacios que les permiten expresarse libremente.

“Durante una visita al museo los niños pueden utilizan sus manos y todo su ingenio para integrarse a proyectos, crear y diseñar, como ocurre en la muestra ‘Art, Artists & You’. El museo tiene también cuatro artistas en residencia, por lo que podrán además conocerlos y explorar la manera como trabajan. Otra exhibición extraordinaria es ‘Let’s dance!’, que les mostrará variaciones de bailes e instrumentos musicales, entre otros aspectos”, añade.

Al hablar de los retos que enfrenta el museo, Ríos expresa que al igual que otras instituciones de este tipo, una de las mayores barreras que enfrentan es la lucha por romper la errónea idea de que los museos están dedicados a cierto tipo de clase social o económica.

“Mucha gente cree que estos espacios no son receptivos a familias de color o quienes no poseen cierto nivel de ingresos. El arte no tiene fronteras y por eso trabajamos, para reflejar diversidad en nuestros programas. Pese a esa creencia, debo aclarar que recibimos siempre la visita de familias completas de todas partes de la ciudad que disfrutan del arte”, concluye.

En detalle

Qué: Latinx Fest

Cuándo: sábado 21 y domingo 22 de septiembre

Dónde: Children’s Museum of Manhattan, The Tisch Building, 212 West 83rd Street

Información y entradas: http://www.cmom.org/tag/latinx-fest/