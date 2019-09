Tarjeta Roja: Los tres títulos en un año de Cruz Azul que no sirven para nada

El equipo celeste ha ganado el 75% de las finales disputadas este año... falló en la importante.

Sí, es verdad, es fácil tomarla con el Cruz Azul, es fácil burlarse de ellos hasta el día que salieron campeones.

La Máquina cumplió, así como lo ha hecho en el 75% las finales que ha disputado en el último año… en la que cuenta, otra vez falló y eso no se olvida.

He leído, escuchado y visto comentarios positivos sobre el triplete conseguido por Cruz Azul este año: Copa, Supercopa y League Cup, cada uno más intrascendente que el otro si no se consigue el objetivo que es la maldita liga.

Tres títulos que no sirven de nada, que a la afición celeste inclusive le cuesta comentar al otro día. Porque ayer se ganó una copa de ‘chcolate’, cierto, pero si no hubiera ese ayuno de títulos de liga, la afición lo hubiera celebrado mucho más y no escondiéndose, que eso es lo que parece.

Mi punto es: estos triunfos a veces perjudican más de lo que ayudan, un título conseguido básicamente a un partido, en un territorio neutral en el que -literalmente- cualquier cosa puede pasar, no es parámetro para el nuevo cuerpo técnico ni para los aficionados que están desesperados por el pésimo manejo de su equipo.

Celebrar no está mal, pero echar las campanas al vuelo por ganar un torneo como este, que ni siquiera tiene reconocimiento oficial, es irresponsable por parte de la directiva que en verdad parece estar empeñada en ignorar a su afición y quitarle relevancia a su equipo.

