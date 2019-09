Exigen a De Blasio que tras dejar contienda presidencial ahora sea Alcalde a tiempo completo

Tras el anuncio del mandatario, duramente criticado por descuidar a la ciudad, piden que se enfoque en resolver los problemas de Nueva York

Luego de cuatro meses de inicia su campaña con el deseo de convertirse en el candidato demócrata que luchará contra Donald Trump en noviembre del próximo año por la Casa Blanca, el alcalde Bill de Blasio anunció su retiro de la contienda presidencial, en un hecho calificado por políticos, activistas y neoyorquinos como algo que se veía venir. Y tras conocida su decisión, el clamor de críticos y simpatizantes es que ahora ponga a trabajar de inmediato “a tiempo completo” para resolver los grandes problemas que tiene la Gran Manzana, que según sus detractores, descuidó tras centrarse en su meta de ser presidente.

El concejal Rafael Espinal fue uno de los primeros políticos en señalar la falta de compromiso que durante estos meses tuvo el mandatario con la ciudad que lo reeligió y le exigió asumir su rol de manera permanente.

“La ciudad más grande del país necesita un Alcalde a tiempo completo. Debió haber abandonado la carrera hace muchas semanas, pero me alegro de que finalmente haya sucedido”, dijo el líder político de Brooklyn. “Espero que ahora pueda concentrarse por completo en los problemas que enfrentamos hoy, como mejorar nuestros sistemas de transporte, la necesidad de viviendas asequibles y elevar la calidad de vida de nuestras comunidades”.

Miriam Hernández, líder comunal de la organización New York Comunities for Change se sumó al mismo clamor y señaló duramente al Alcalde por no estar interesado en hacer bien el trabajo para el que fue elegido en la Gran Manzana.

“Es claro que De Blasio decidió retirarse de la contienda no porque le interese Nueva York o los problemas que tenemos, sino porque sabía que iba a perder, que no había la más mínima esperanza de ganar”, aseguró la activista, exigiendo al mandatario que se ponga el overol y trabaje más duro por la ciudad.

“Él hasta ahora no tienen ninguna victoria grande que pueda mostrar como Alcalde. La gente sigue en las calles, hay problemas de vivienda, faltan más parques para los niños, no hay suficientes programas para los pobres. Él debería enfocarse en eso y si no quiere terminar su carrera política, debería hacerlo para poder salir de Nueva York con la cabeza en alto y en un futuro decir que hizo algo”, agregó la líder comunitaria, al tiempo que advirtió que las organizaciones seguirán presionándolo para que resuelva los problemas urgentes de la Gran Manzana.

Neoyorquinos reaccionan

El colombiano Luis Martínez, quien aseguró ser simpatizante de De Blasio, dijo que aunque le aplaude el compromiso que ha tenido por defender a los inmigrantes, le critica que se haya lanzado a la Presidencia.

“Desde el principio sabía que no tenía opciones y siguió de terco y se lanzó, tal vez movido por su ego. Pero ahora le pido que trabaje duro por nosotros y que siga con las cosas buenas que ha hecho, pero que también resuelva las necesidades de la ciudad como la crisis de los desamparados y la violencia en barrios pobres”, dijo el joven.

Asimismo, el peruano Gonzalo Zárate, quien aplaude programas del Alcalde como el Pree-escolar para todos, también dijo que prefiere que se enfoque en Nueva York.

“No entiendo para que un político se hace elegir como Alcalde si después va a dejar las cosas tiradas para aspirar a otro cargo. Eso deberían castigarlo, porque escuché que desde mayo solo estuvo 10 días dedicado a la ciudad y el resto de viaje de campaña. Eso no es honesto”, dijo el trabajador de restaurante.

Otras figuras de la política, como el concejal Ydanis Rodríguez, tuvieron otras posturas menos duras contra el Alcalde por sus aspiraciones presidenciales, pero igualmente le pidió que siga trabajando por una mejor Nueva York.

“El alcalde De Blasio junto con quienes hemos estado en gobierno podemos celebrar grandes logros que hemos obtenido en esta ciudad y creo que en el debate presidencial fue una voz muy clara y positiva sobre la necesidad de enfrentar la política de Trump, y aun con su salida de la contienda, no lo saca de seguir jugando un papel importante en las conversaciones nacionales”, dijo el político dominicano. “Ahora que va a estar más tiempo dedicado a la ciudad, quisiera que ayude a priorizar 100 por ciento temas como el derecho de personas con green card y permisos de trabajo para que puedan votar en elecciones municipales, proteger los negocios y seguir expandiendo los derechos de los inquilinos”.

Y sobre la ausencia que significó la campaña de De Blasio, Rodríguez lo justificó. “No hay duda que persona que tenga rol de una ciudad cuando participa en una contienda nacional tiene que visitar otros lugares, pero su Administración tiene un equipo de personas con capacidad que junto al Concejo siguió trabajando bien como Ciudad, con el mismo liderazgo”.

El defensor del pueblo Jumaane Williams, defendió las aspiraciones que tuvo el Alcalde, y aseguró que ahora que De Blasio regresó a la Ciudad, espera que pueda trabajar en resolver los retos que hay sobre el tapete.

“Definitivamente soy defensor de que cada uno tiene el derecho de buscar oficinas más altas, como pasó conmigo cuando competí inicialmente por el puesto de vicegobernador, y cuando no gané regresé a seguir trabajando en el Gobierno. Yo cre que he sido claro en que no tengo ningún problema con que el Alcalde haya hecho su intento, pero al mismo tiempo sabemos que hay muchos problemas en la ciudad y ya que está de regreso, debe enfocarse en resolverlos. Hay asuntos como vivienda, escuelas y el sistema de transporte que deben ser abordados. Me alegra saber que está de regreso y que puede centrarse en estos problemas”.

Defienden sus aspiraciones

Tras anunciar su salida de la contienda y conocer las críticas, el Alcalde no las compartió y defendió su postura de querer competir por la Presidencia sin descuidar a la Gran Manzana. “Siento que he contribuido todo lo que puedo a estas elecciones primarias y claramente no es mi momento, así que voy a terminar mi campaña presidencial”, dijo el Alcalde, quien en las encuestas no logró repuntar más allá del 1% de apoyo del electorado a nivel nacional.

“Me siento muy bien al ofrecer una visión de cambio a este país, en gran parte basado en lo que hicimos aquí en Nueva York y tengo que decirte que, en los estados de todo el país, había mucho aprecio por Pre-escolar para todos, garantizar la atención médica para las personas que no tienen seguro y muchas de las cosas que hemos hecho aquí realmente resonaron con las personas con las que he hablado y nos centramos en los cambios Necesitamos seguir adelante”, comentó el mandatario.

“Tengo un trabajo que muchos han calificado como el segundo trabajo más difícil en Estados Unidos y hemos logrado hacer cosas realmente grandes (…) creo que lo que falta aquí es la noción de que es normal en un sistema democrático que las personas que han logrado un determinado cargo y hayan hecho algo se postulen para un cargo superior. Esa es la naturaleza fundamental del sistema que hemos tenido durante casi 250 años”, concluyó De Blasio, de quien incluso el propio presidente Trump se burló.

“¡Oh no, realmente grandes noticias políticas, tal vez la historia más grande en años! El alcalde de tiempo parcial de la ciudad de Nueva York, @BilldeBlasio, que tenía CERO sólido en las encuestas (…) se ha retirado de la carrera presidencial. Nueva York está devastada, ¡regresará a casa!”, dijo el Presidente en su Twitter.