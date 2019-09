La hermana de Zayn Malik se casó ¡a los 17 años!

Aunque el cantante es muy apegado a su familia, no apareció en las fotos del evento

A tan sólo unos días de haber cumplido 17 años, Safaa Malik, la hermana menor del cantante Zayn Malik, contrajo nupcias con su novio Martin Tiser, en una ceremonia tradicional Nikkah, en Bradford, Inglaterra.

Cabe destacar que el matrimonio se realizó en total discreción, y sólo se supo del evento hasta que Trisha Malik (madre de Zayn) y la hermana de la novia publicaron fotografías de la boda en Instagram, en las que se les ve a todos muy contentos.

Es de llamar la atención de que Zayn (ex integrante del grupo pop OneDirection), a pesar de ser muy unido a su familia, no aparece en ninguna de las imágenes, por lo que no se sabe si asistió a la boda de su hermana. El cantante tuvo uno de los éxitos del verano con su cover de “A whole new world”, que fue el tema principal de la cinta “Aladdin”, de Disney.

