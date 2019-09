Niña de seis años es arrestada por la Policía…¡por supuesto berrinche!

“¿Como se le puede hacer eso a una niña de seis años por tirar una patada?”, cuestiona la abuela

El pasado jueves Meralyn Kirkland, una mujer de Orlando, Florida, recibió una llamada que la dejó en shock. Le estaban comunicando que su nieta de seis años había sido arrestada por un agente escolar de la policía.

“¿Qué significa que la han arrestado?”, fue su reacción de sorpresa, reportada por WTFLA, afiliada de NBC. La mujer cuenta que la respuesta fue: “Hubo un incidente, y ella dio una patada a una persona. Le han atribuido un cargo y se la están llevando”.

Kirkland aseguró a este y otros medios locales que la niña protagonizó un berrinche mientras estaba en clase. La llevaron a un despacho, y cuando una persona del equipo de atención a los alumnos la agarró por las muñecas para intentar calmarla, ella le dio una patada, según dijo la abuela a la emisora WKMG.

La mujer explica que la pequeña, que se llama Kaia Rolle, sufre un trastorno médico definido apnea del sueño que le provoca reacciones inesperadas. Pero cuando trató de explicárselo también al agente que la detuvo, identificado por la policía de Orlando como Dennis Turnes, él no lo aceptó como una justificación válida, reporta WKMG.

“Bueno, yo también tengo apnea del sueño y me comporto así”, serían las palabras que el agente le dirigió y que Kirkland refiere.

La niña, que estudia en la escuela autónoma (charter, en inglés) Lucious and Emma Nixon Academy, fue esposada y trasladada a un centro correccional juvenil con una acusación de agresión.

Allí, dice la abuela, le tomaron las huellas digitales y una foto de ficha policial. “¿Como se le puede hacer eso a una niña de seis años por tirar una patada?”, se pregunta con incredulidad. La niña fue después dejada en libertad y pudo regresar con ella.

El mismo día, el agente escolar también arrestó a otro estudiante (cuyo género no se ha especificado) de ocho años por un caso no relacionado con el de Rolle. La policía de Orlando aseguró que para detener a un menor de 12 años es necesaria una autorización de los superiores, lo que Turner no tenía. Este viernes se abrió una investigación interna sobre lo ocurrido, afirmó el sergente David Baker.

La otra persona arrestada fue procesada en el centro correccional juvenil y devuelta a un familiar poco después, asegura WKMG. Rolle en cambio será procesada en un segundo momento.

Su abuela está indignada. “Ninguna niña de seis años debería estar diciendo que la esposaron y se la llevaron en el asiento trasero de un carro de la policía”, dice.

WFLA asegura que la pequeña está feliz de haber vuelto a casa. “Cuando la dejaron libre temblaba como una hoja”, cuenta Kirkland. “Me decía: ‘Abuela, las esposas duelen’ “.