Artistas de reguetón se rebelan ante las nominaciones al Grammy latino

Todo comenzó ante la queja de Maluma al no resultar nominado su álbum "11:11"

Luego de que se dieran a conocer las nominaciones al Grammy latino, la mayor noticia ha sido la cantidad de premios por los que compiten cantantes como Rosalía y Alejandro Sanz. Pero un artista no quedó nada conforme con el no haber sido incluido entre los nominados.

Se trata de Maluma, quien ha expresado su molestia debido a que el álbum que lanzó este año, “11:11” no resultó nominado al Grammy latino, por lo que escribió el siguiente mensaje en sus historias de Instagram: “Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé, @madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM…y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón, ¡me da mucha alegría ver tantos parceros ahí!”

A pesar de que Maluma felicitó a sus colegas que resultaron nominados, lo cierto es que varias estrellas de la música urbana, como J Balvin, Daddy Yankee y Karol G, entre otros, han mostrado su descontento, al grado de compartir en sus cuentas de Instagram un logotipo en el que se lee “Sin reggaetón NO hay Latin Grammy“.

Los Grammys latinos cuentan con dos categorías en el área de música urbana: Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Album Urbano; en la primera están nominados Bad Bunny; Pedro Capó y Farruko; ChocQuibtown / Zion & Lennox / Farruko / Manuel Turizo; Daddy Yankee con Snow, y Sech con Darell, mientras que en la segunda compiten por el premio Anitta, Bad Bunny, De La Ghetto, Feid y Sech. Los premios se entregarán el 14 de noviembre.

