VIDEO VIRAL: Hombre blanco invoca a Trump y ataca a joven latina por hablar español

Un hombre blanco interpeló a una joven estudiante latina que estaba hablando en español en un McDonald de Savannah, Georgia. “Habla en inglés”, le dijo a la mujer, que estaba conversando con sus amigas.

La ecuatoriana de 19 años Cristina Riofrío sacó su celular y empezó a grabar lo que estaba pasando pero, lejos de arrepentirse de sus palabras, el hombre elevó el tono de voz y comenzó a confrontar a Riofrío y a sus amigas con comentarios racistas como que había llegado al país en un barco. Riofrío asegura que antes de empezar a grabar el hombre se había referido al presidente Donald Trump pero la gota que colmó el vaso de la joven fue cuando el atacante mencionó a los padres de ella.

La ecuatoriana le advirtió que lo estaba grabando, pero él se mostró desafiante. “¡Hazlo!”, le dijo antes de reconocer que era un racista. “Eres un racista”, le espetó la ecuatoriana. “Sé que lo soy”, respondió el hombre.

Cristina Riofrío aseguró en Twitter que los empleados del McDonald habían sacado al hombre del establecimiento y les agradeció públicamente por ello.

Aunque aún no se revelado la identidad del hombre, algunos medios locales dijeron que trabajaba en la oficina del Sheriff y que este miércoles lo habían despedido. John Wilcher, sheriff del condado de Chatham confirmó la información y dijo que no toleraría comportamientos de este tipo con alguien que trabajara con él

Con su publicación, Riofrío pretendía hacer visible la impotencia del momento y reivindicar su derecho a hablar cualquier lengua. En especial, dijo en uno de sus tuits, su lengua NATIVA. El video original tiene más de dos millones de reproducciones y, además, ha sido replicado por gran cantidad de medios en Estados Unidos y América Latina.

In america, i can speak FUCKING spanish if i want to pic.twitter.com/a6F93RftAR

— Cristina Riofrio (@cristinariofri3) September 22, 2019