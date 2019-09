¡Qué codos! Barcelona se niega a pagar 300 euros y apelará la sanción por caso Griezmann

El Atlético también se quejará por lo barato del castigo

La Real Federación Española de Fútbol impuso al Barcelona una multa de tan solo 300 euros por haber negociado con el francés, Antoine Griezmann mientras el jugador tenía contrato vigente con el Atlético de Madrid.

⚖ SANCIONES | Resolución del Comité de Competición en relación a Antoine Griezmann y el FC Barcelona ℹ Más info: https://t.co/mtiCPFere4 pic.twitter.com/cPmlDZoI4a — RFEF (@rfef) September 26, 2019

Cuando se anunció el fichaje, los ‘colchoneros’ externaron su inconformidad y procedió, pero jamás imaginaron lo barato que saldría el castigo para los culés, por ello, preparan una apelación para que sea mayor la sanción.

Pero no solo ellos, en Barcelona también están molestos y no precisamente por la cantidad de dinero. La directiva también presentará un recurso ante el Comité de Apelación porque consideran injusta esta decisión. Los blaugranas alegan que no existen pruebas de que hayan llegado a un acuerdo con el jugador previo a que terminara sus compromisos con el Atlético.

Para el Barcelona, ceder ante el castigo sería aceptar una culpabilidad que, según ellos, no tienen y pondría en duda la honorabilidad del club.