Sofia Richie, la mujer que con amor logró convertir a Scott Disick en un ‘hombre mejor’

La joven hija de Lionel Richie logró triunfar en donde Kourtney Kardashian sólo encontró el fracaso

Foto: Emma McIntyre/Getty Images for Frankies Bikinis

Cuando finalmente se confirmó que Scott Disick había iniciado un romance con Sofia Richie, casi nadie apostó por su futuro en común debido a un sinfín de motivos, entre otros la diferencia de edad que existía entre ambos o el hecho de que la separación del empresario y Kourtney Kardashian fuera aún relativamente reciente, sin olvidar que su joven novia había sido amiga en la adolescencia de sus excuñadas Kendall y Kylie Jenner y eso prácticamente garantizaba que su antigua familia política no vería con buenos ojos su noviazgo.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Kourtney aceptó tras un tiempo prudencial a la nueva pareja de su ex e incluso accedió a que se fueran de vacaciones los tres juntos acompañados de sus retoños, lo cual contribuyó sin duda a que la relación de Scott y Sofía terminara de consolidarse por completo y a que el mediático clan la incluyera poco a poco en su círculo de allegados.

A día de hoy ellos están barajando la posibilidad de mudarse a un nuevo hogar en Malibú que puedan decorar a su gusto, según ha explicado él en su nuevo reality ‘Flip It Like Disick’, que documenta su trabajo comprando mansiones para reformarlas y venderlas más tarde, ya que hasta ahora habían convivido en el ‘refugio de soltero’ de Scott que no termina de ajustarse a las necesidades de Sofía.

“Creo que resulta muy difícil encontrar a esa persona con quien te sientas realmente cómodo y la verdad es que, sin ella, yo todavía estaría por ahí buscando algo o a alguien nuevo. Ella es esa pieza que faltaba y ha conseguido calmarme un poco. Me ha ayudado a ser un hombre mejor y ha hecho que mi vida sea más sencilla”, ha explicado Scott acerca de su chica para justificar su decisión de dar un paso tan importante.