Concejal le recuerda el pasado a policía y arruina condecoración de “Agente del mes”

Mike Gelin tenía algo guardado para Joshua Gallardo

Un concejal de Tamarac, Florida, se guardó un momento especial en la carrera de un policía para tener una revancha en la vida.

El miércoles pasado, varios agentes del Alguacil del Condado de Broward fueron reconocidos por su servicio a la Ciudad de Tamarac. Entre los galardonados estaba Joshua Gallardo, quien recibió un certificado como “Agente del mes de abril” por el arresto de un pandillero acusado de asesinato.

Todo iba bien hasta que el concejal Mike Gelin pidió el micrófono para hacer un comentario. El funcionario electo llamó a Gallardo al frente del salón.

“Probablemente no me recuerda, pero usted es el agente de Policía que me arrestó falsamente hace cuatro años”, dijo Gelin. “Mentiste en el informe policial. Creo que eres un policía deshonesto. Eres un mal oficial de policía y no mereces estar aquí “.

El momento quedó registrado por el canal de televisión de la Ciudad de Tamarac. Las imágenes muestran que Gallardo se ríe al oír al concejal.

Gelin hizo referencial al arresto que vivió en julio de 2015, cuando no era concejal. De acuerdo con el NY Times, el ahora político estaba en un Starbucks cuando vio a dos hombres pelear en la calle. El hombre quiso ir a separarlos, pero al llegar a la escena ya había varias personas y policías en la escena.

El funcionario se quedó y comenzó a grabar la situación con su teléfono. Gallardo le pidió que dejara de hacerlo, pero Gelin lo siguió haciendo hasta que el Policía lo arrestó. En su reporte lo acusó de resistir arresto sin violencia.

El agente del Alguacil de Broward puso en su reporte que Gelin se aproximó por la espalda del uniformado y fue esposado por negarse a retirarse del área.

El concejal pasó nueve horas en prisión. Fiscales retiraron los cargos al ver la grabación de su teléfono.

Gelin reconoció que pudo hacer las cosas mejor en la ceremonia, pero dijo que su intención era dejar una lección sobre la gravedad de los arrestos con reportes falsos.

La alcaldesa Michelle Gómez condenó la actitud de Gelin y dijo que investiga si hubo violaciones al código de civismo. El sindicato de Policías de Broward retiro su apoyo a la campaña de reelección del concejal.

Gelin podría ser censurado ya hasta destituido si se prueba que pasó por alto las normas.