José José no murió por el cáncer de páncreas que padecía

Sara Sosa, hija menor del cantante, aseguró que desde que llegó a Miami, él ya no tenía cáncer

Mientras sus medios hermanos, José Joel y Marysol, buscaban en Miami el cuerpo de su padre, Sara Sosa, hija menor de José José, aseguró que el ídolo no murió de cáncer.

La hija de “El Príncipe de la Canción” y la cubana Sara Salazar, quien se llevó hace más de un año al cantante a Miami, a pesar de estar convaleciente tras haberle extirpado un cáncer en el páncreas, aseguró que el deceso se dio por causas ajenas, aunque no dio detalles.

“Desafortunadamente, él tenía una condición, su cuerpo estaba cansado, pero se estaba recuperando poco a poco. Él había confirmado lo del evento MUSA, íbamos a ir todos, tenía muchos planes de fin de año, para el otro año.

“No fue el cáncer (motivo de su muerte), porque aun llegando acá no tenía cáncer. En realidad, él tenía una condición física y aun mejorando había momentos difíciles para él“.

Sara se reservó los detalles del por qué se llevó a su padre a Estados Unidos sin el consentimiento de sus hermanos mayores, a quienes tampoco les había permitido el acceso para verlo.

“Se fue en paz”, agregó. “Gracias a Dios, se fue en paz, se fue muy tranquilo, estaba dormido”.

Señaló que el sábado le llamó a su hermano José Joel para comunicarle la muerte de su padre a sólo 10 minutos de haber ocurrido.

“Yo obviamente les dije que, aparte de todas las diferencias y circunstancias, teníamos que estar, aunque sea unidos en ese momento para él”.

Por el amor y admiración que el público le tenía a “El Príncipe de la Canción”, expresó que buscará rendirle un homenaje en México y también en Miami porque fue su segundo hogar.

Sin embargo, no sabe cuándo ni cómo lo hará porque es muy pronto para planearlo.

Justificó aparecer en los medios porque se trata de una responsabilidad para con el público.

“No me gusta la fama, no me interesa, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él”, indicó.