El video de Lis vega en ceñidos leggins que marcaron sus torneadas curvas

Una de las cosas que me han funcionado a lo largo de mis años es hacer ejercicios de elasticidad, cada quien tiene un nivel, cuídalo, progresa, no solamente sirve para bailar, sirve para los huesos, cartílagos, músculos, calienta siempre antes de entrenar y estira. Apapachate y vive #lisvegatips #vidafitconlisvega #canalyoutube #fit #motivaciónfitness #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #DISCIPLINA #constancia #pasion #dieta #rutinas #cubana #ACTRIZ #cantante #bailarina #urbano #CANTAUTORA #cuba #mexico #cubanosporelmundo #REGUETON #trap #musica #ONLYLIFE #AQUIYAHORA #leguins @lolita_aca