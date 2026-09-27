Empleado de la MTA descubre cadáver en avanzado estado de descomposición en una estación

Un operario de la MTA halló un cadáver dentro de un cuarto de servicio en un túnel del metro de Nueva York el sábado en la mañana, informaron las autoridades.

De acuerdo con una fuente cercana a las averiguaciones, el empleado estaba participando en un proyecto en curso en la estación de la calle 125 y la avenida Lexington en East Harlem cuando descubrió los restos de un hombre dentro de un armario en la línea 6, a unos 98 pies al norte de la estación, en el lado del centro de la ciudad, cerca de las 11:00 de la mañana.

“Parece alguien que lleva allí al menos unos días”, expresó la fuente.

Los servicios de emergencia declararon muerto en el sitio al hombre, que aparentaba tener entre 20 y 30 años, de acuerdo con lo que señaló el NYPD. Su identidad no ha sido dada a conocer porque carecía de alguna identificación.

El cuerpo en cuestión no presentaba señales evidentes de algún traumatismo y la policía no sospechaba de ningún delito, informó New York Post.

La oficina del médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte del hombre, informaron los funcionarios policiales sobre el caso.

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