Se veía venir: Lucía Vilallón, la hermosa ex del Chicharito, abandona TUDN y vuelve a España

Allá va… perdonadme si no me salen bien las palabras… si me agobio o si me emociono… hay decisiones en esta vida muy complicadas y las personales son las más difíciles… pero alguien me dijo una vez que “sólo nos podemos arrepentir de aquello que no hacemos… y no de lo que hacemos” GRACIAS DE TODO CORAZÓN A TODOS…♥️