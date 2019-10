Escuelas Católicas de Nueva York con acentos en español y en la diversidad

Ser practicante de este creencia cristiana, no es un requisito para ingresar a estos centros escolares, tampoco importa el estatus migratorio.

La jerarquía católica, no pocas veces, ha puesto “el grito en el cielo” por el descenso en el interés de las familias por sus más de 120 escuelas en la Gran Manzana, una tendencia que inclusive ha forzado por razones financieras el cierre de cinco centros escolares este año. Pero, ¿Por qué los padres están decidiendo no inscribir a sus hijos en centros educativos católicos?

El Cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, al parecer tiene la respuesta. En varios artículos publicados en el periódico Catholic NY, el prelado ha argumentado que esta realidad no tiene nada que ver con la calidad de la enseñanza católica, ni con una mejor oferta de la educación pública, sino que “los padres tienen que sacrificarse para obtener la matrícula y simplemente algunos, no pueden pagarla”.

El prelado ha subrayado, por varios medios, que en esa dirección trabajan incansablemente, para ayudar con becas a las familias, pues en realidad todos los estudiantes que ingresan a este modelo educativo, reciben financiamiento.

“El año pasado proporcionamos $16, 354 ,000 para las familias que lo necesitaban”, detalló.

Y aunque este es un motivo de recurrente preocupación en la institución religiosa neoyorquina, por otra parte celebran que los resultados en los exámenes estatales y las tasas de graduación de los estudiantes de las escuelas católicas, se distancian cada vez más de las escuelas públicas.

Dolan exclama que “los resultados de las pruebas administradas por el estado muestran que ¡nuestras escuelas se destacan sobre toda la competencia! Las escuelas públicas, incluso las denominadas charters, están detrás de nosotros. No es una sorpresa para quienes están conscientes del excelente éxito de nuestro sistema escolar, por generaciones”.

En función a datos detallados en las estadísticas oficiales mostradas por el portal catholicschoolsny.org, existe en promedio un abismo de entre 7 a 10 puntos porcentuales en los resultados de las pruebas estatales de matemáticas (MATCH) y lenguaje (ELA) entre el alumnado de las escuelas de formación católica y las públicas.

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) en los puntajes de las pruebas de 2019 en los grados de 3 a 8, el 53.7% de los alumnos de centros católicos alcanzaron o superaron los estándares de destreza de Matemática y el 56.7% en Artes del Lenguaje-Inglés.

Estos niveles representan un aumento, desde 2018 hasta la fecha, de 4.1 y 1.4 de puntos porcentuales en las respectivas disciplinas, certifica NYSED.

Además, de acuerdo con las proyecciones, mostradas por el jerarca católico, de todos los estudiantes que ingresaron a una escuela secundaria católica este año, “el 98% irá a la universidad”.

Presencia latina

No es una sorpresa que en la ciudad de Nueva York, los alumnos de origen hispano tengan una importante presencia en las aulas de los centros de enseñanza católica, desde Pre-K hasta secundaria, a excepción de Staten Island en donde de una plantilla de 7,095 estudiantes en un total de 20 escuelas, solo el 10% es latino y el 76% es blanco.

En el otro extremo, en las 27 escuelas en el Sur de El Bronx dirigidas por el Arzobispado de Nueva York, en donde están registrados 6,002 alumnos, el 73% es de origen hispano, de acuerdo con catholicschoolsny.org

Sobran las anécdotas. María Aguilar, una inmigrante mexicana quien además es docente del sistema de educación pública en El Bronx, hizo todo lo posible para que su hijo ingresara a un centro educativo católico, porque ella tiene los “mejores recuerdos” de la escuela secundaria en su país.

“Recibí una educación que me preparó para la vida. No solo es un asunto religioso, es que hay un principio de calidad. Nos imaginamos que son colegios privados muy inaccesibles, pero en realidad no es así. Hay que hacer un esfuerzo, pero hay solidaridad y lo importante es que si comparamos con las otras escuelas públicas de El Bronx, no hay la mínima comparación”, expresó la maestra.

Por su parte, la dominicana Lucy Santiago aunque piensa que se imparte una educación de calidad, nunca se ha acercado a preguntar, porque estima que son muy caras y en el caso de su hija, necesitaría todos los sacramentos católicos.

“Las escuelas públicas de El Bronx, han mejorado un poco, pero sé que las católicas son superiores, hay más garantías, más seguridad en muchos aspectos”, opinó quien tiene dos hijos en secundaria y duda que estén motivados para ir a la universidad.

No es complicado ingresar

El superintendente interino de las escuelas católicas de Nueva York, Michael J. Deegan ha exhortado a los padres que estén considerando formar parte de unos de estos centros escolares para sus hijos, que existen muchas herramientas para abrir esa puerta.

“Nuestro personal trabajará para proporcionar asistencia con el proceso de matrícula, becas y ayuda financiera, que puede permitir que la mayor cantidad posible de niños pueda disfrutar esta experiencia, la cual puede cambiar su vida”, dijo Deegan.

Un vocero de la Arquidiócesis de Nueva York dijo a El Diario que muchas familias desconocen “los criterios de admisión y por eso se alejan de un sistema de primera calidad. La mayoría piensa que es solo para practicantes de nuestra Iglesia y que es inalcanzable económicamente. Todo eso nos corresponde revertirlo y es una forma de romper con el círculo de la pobreza en algunas comunidades”, aseguró.

María Zamorano, una vocera del Arzobispado de Nueva York argumenta que “la educación católica transforma sociedades mediante la ayuda que le provee a los nuevos inmigrantes, ya que les da la ventaja educativa que los pone al nivel académico de sus compañeros”.

Buscando admisión en una escuela católica

No es necesario ser practicante de la religión católica . Los planteles están abiertos a todas las creencias.

. Los planteles están abiertos a todas las creencias. El estado migratorio de las familias que quieran aplicar para admisión y asistencia financiera, no es una limitante .

que quieran aplicar para admisión y asistencia financiera, no es una limitante Debido a que hay un proceso admisión continuo, el primer paso es visitar el sitio oficial de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York en internet: catholicschoolsny.org

de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York en internet: catholicschoolsny.org A través de esta vía, pueden programar hacer un recorrido en la escuela de su interés en Manhattan, El Bronx o Staten Island y reunirse con el personal, además de verificar cuál es el centro educativo más cercano a su residencia, desde Pre- K hasta Secundaria. También se ofrecen centros de educación especial.

y reunirse con el personal, además de verificar cuál es el centro educativo más cercano a su residencia, desde Pre- K hasta Secundaria. Tener ingresos que ubiquen a su familia en la línea de la pobreza federal, no es un impedimento para ingresar a estos centros educativos, cada caso puede ser analizado para un eventual programa de becas.

Para recibir asistencia acerca del ingreso y posibilidades de elegibilidad en estas escuelas llame en español al 646-7942885.

Si vives en Queens o Brooklyn visite el website de la Diócesis de Brooklyn: catholicschoolsbq.org. Allí también encontrará información detallada de la escuela más cercana a su vecindario y los mecanismos de ingreso, becas y financiamiento.

Para después de clases

Además de los recursos académicos, también existen planes “after schools” o programas de enriquecimiento extracurricular, disponibles en todas las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York.

Estos programas están disponible para todos los estudiantes de tiempo completo y se desarrollará de lunes a viernes de 2:30 o 3:00 p.m. a 6:00 p.m., excepto los días en que las escuelas estén cerradas. En general se ofrece:

Clubes académicos: tutoría general, tutoría específica de lectura o matemáticas, club de tareas, idioma extranjero, periodismo.

Clubes de artes escénicas teatro / drama, danza, piano, coro

Deportes: baloncesto, béisbol, voleibol, golf, Tae Kwon Do, ajedrez

Otras Actividades: Codificación, Robótica, Artesanía, Cocina, Costura, Liderazgo – Gobierno

En cifras

67,000 niños en promedio se matricularon en 211 escuelas primarias y secundarias católicas en las nueve regiones escolares católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, desde Staten Island hasta Kingston.

85 escuelas de esas escuelas están en la ciudad de Nueva York; 26 en Manhattan; 39 en el Bronx y 20 en Staten Island.

36% de estos estudiantes en Manhattan son de origen latino, 32% blancos y 15% afroamericanos.

42% de la matrícula del norte de El Bronx es de origen latino y 31% afroamericanos.

43% de los estudiantes del sistema de educación católica de la Gran Manzana no son católicos.

45,000 niños aproximadamente estudian en 76 escuelas católicas de los condados de Brooklyn y Queens, regidas por la Diócesis de Brooklyn.