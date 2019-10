Pulso entre progresistas y conservadores demócratas por curul del Distrito 15 al Congreso

El reverendo Rubén Díaz, el concejal Ritchie Torres y Melissa Mark-Viverito, con ideas y creencias distintas, están en una campaña donde analistas y vecinos afirman que Alexandría Ocasio-Cortez pudiera ser determinante

Faltan todavía nueve meses para que se realicen las elecciones primarias del Partido Demócrata para conocer quién reemplazará al congresista José Serrano en la silla que dejará vacía en la cámara baja en Washington, tras casi 30 años. Y con el reverendo Rubén Díaz, el concejal Ritchie Torres, la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, el asambleísta estatal Michael Blake y la reciente inclusión del concejal Ydanis Rodríguez a la carrera, en el Distrito 15 del sur de El Bronx, la contienda ya está bastante acalorada. El pulso será intenso.

Aunque los comicios se llevarán a cabo en junio próximo, en el marco de las elecciones presidenciales para saber si Donald Trump continuará en el poder o deberá abandonar la Casa Blanca, los residentes del Distrito 15, considerado uno de los más pobres del país, están ante unas elecciones, que según analistas políticos, serán reflejo de lo que está viviendo actualmente el partido Demócrata.

Los votantes deberán elegir entre un ramillete de candidatos con posturas diferentes y creencias opuestas, en un claro pulso entre conservadores y progresistas del partido, donde más allá de ganar la curul que deja Serrano, servirá como una radiografía para saber si esa parte del sur de El Bronx seguirá o no los pasos a sus vecinos, quienes el año pasado eligieron a Alexandría Ocasio-Cortez a la cámara, con un giro a la izquierda. Las otras opciones serán mantenerse en una postura de centro o darle vía libre a ideas conservadoras.

Así lo advierte el analista político Carlos Vargas, quien agrega que tal y como se ha oído en el ambiente político, la contienda del Distrito 15 pudiera tener un tinte adicional para inclinar la balanza hacia un lado, y es la eventual participación activa de Ocasio-Cortez para evitar que el candidato conservador (Rubén Díaz Padre) llegue a Washington. Hasta el momento la congresista no ha manifestado ninguna postura sobre esta contienda ni ninguna intención en vincularse, pero se prevé que el próximo año pudiera hacerlo cuando estén más cerca las elecciones.

“No hay duda de que la congresista ha tomado el empeño de influir en contiendas a la cámara, y no solamente aquí en Nueva York, sino también en el país, como ocurrió en Illinois, y no me extrañaría que siendo el Distrito 15 parte de El Bronx y vecino de su distrito, se vinculara activamente para querer frenar al ala conservadora y que salga victorioso alguno de los candidatos más progresistas”, aseguró el experto político.

Y aunque Vargas manifestó que es muy pronto para poder predecir el efecto que Ocasio-Cortez pudiera tener en esas elecciones, donde están convergiendo “diferentes corrientes” en ese distrito, manifestó que es positivo ver cómo posturas disimiles del partido van a luchar por convencer al electorado.

“Ella (Alexandría Ocasio-Cortez) deberá ver que en el Distrito 15 está ocurriendo la misma lucha de fuerzas que estamos viendo que se está dando al interior de los demócratas, entre los progresistas, los moderados y los conservadores, y en ese forcejeo de distintas tendencias, que no deja de ser saludable, porque se manifiesten posturas distintas, solo será la capacidad de movilización de los votantes, lo que defina al ganador y el poder que Alexandria pudiera tener allí”, agregó el puertorriqueño. “Al final eso se tiene que demostrar en las urnas y como se dice en el argot electoral, es claro que ella tiene tropas de personas interesadas en el juego político, pero el principal elemento para uno u otro candidato va a ser la movilización. Y no solo podemos hablar de Melissa, de Rubén Díaz y de Torres, tampoco se puede dejar de lado a Blake”.

La congresista, de origen puertorriqueño intentó hacer algo así en las pasadas elecciones por la Fiscalía de Queens, apoyando férreamente a la candidata Tifanny Cabán, lo que al final no fue efectivo para los más progresistas. Por una mínima ventaja de su rival, Melinda Katz, y tras un cuestionado proceso electoral, la favorita de la maquinaria del partido demócrata terminó alzándose con el triunfo.

Y al ser cuestionado sobre cómo enfrentaría una eventual oposición abierta de Ocasio-Cortez y el ala más progresista que la congresista mueve para evitar que frene su avance hacia Washington, el reverendo Díaz aseguró que no le teme.

“La gente rumora mucho. Yo hasta ahora no he oído a A0C (Alexandría Ocasio-Cortez) diciendo nada de eso a la gente. Creo que se está especulando que ella va a ir en contra mía, y aunque tengo claro que por nuestras creencias, que son opuestas, ella muy seguramente apoyará a otro candidato, no creo que vaya a crear un ataque contra mí, pero si eso ocurre, me siento tranquilo, porque tengo el respaldo de la comunidad”, dijo el líder religioso. “Yo hablo con mi trabajo, no dependo de que uno u otro oficial electo me apoye, pues el respaldo que cuenta realmente es el del pueblo, es la gente la que vota”.

Ritchie Torres, a quien muchos ven como la sangre nueva del mismo estilo de Ocasio-Cortez, aseguró que es consciente de que en la contienda habrá un enfrentamiento de dos posturas distintas, no solo a nivel político sino en creencias de vida, pero se mostró confiado en que el electorado sepa darle la bienvenida a una nueva era, como ocurrió en el distrito vecino con el triunfo de Alexandria.

“Nueva York no puede apoyar elegir a un simpatizante leal de Trump en el distrito congresional más demócrata de Estados Unidos. El Partido demócrata debe hacer cualquier esfuerzo para derrotar a Rubén Díaz padre”, dijo el político, quien prefirió no opinar sobre una eventual participación activa de Ocasio Cortéz para detener al pastor cristiano. “Rubén Díaz padre pertenece al Partido Republicano. Él hizo campaña en el Bronx con Ted Cruz. Es alguien que expresa su apoyo a Donald Trump. Él es el Donald Trump de El Bronx. Es un republicano pretendiendo ser demócrata y confío que al final la gente sepa elegir entre él y una nueva generación, representada por mí, con lo que podemos hacer historia en un momento de cambio, como el 2020”.

Ydanis Rodríguez, quien anunció esta semana que se vincula a la contienda, manifestó que recibirá con agrado el eventual apoyo de Ocasio Cortéz o de cualquier otro oficial electo de corte progresista y aseguró que su lucha será por convencer al electorado de que él es la mejor opción.

“La carta de mi vida ha sido enfrentar a personas como Donald Trump, que ha sido anti-inmigrante y con mi lucha social de 35 años, y como alguien que vivió en este país desde el 83 hasta el 2000 con una Green Card y luego se hizo ciudadano, sé que voy a ser el próximo congresista de ese distrito, llevando mi voz progresista a Washington”, dijo el concejal de origen dominicano manifestando que el ala conservadora del partido no podrá superarlo.

“Ese es un distrito formado por hombres y mujeres progresistas y gente trabajadora que ha soportado décadas sin ser incluidos con grandes inversiones y lo que va a diferenciar estas elecciones es que dentro de los candidatos yo soy el único inmigrante que habiendo sido lavaplatos, taxista, maestro, fundador de dos escuelas y trabajador de una fábrica, puedo llevar esa voz a nivel federal”, dijo Rodríguez, quien reiteró ser la mejor carta. “Si repetimos lo que ocurrió en las elecciones de Defensor del Pueblo, donde yo saqué la mayor cantidad de votos en ese distrito, votos que no fueron conservadores sino de personas luchadoras, vamos a ganar y seguir siendo la voz progresista que ha sido José Serrano”.

En las calles del Distrito 15 ya se siente el ambiente electoral entre los residentes, quienes dejan ver que la contienda probablemente será bastante reñida. Incluso hay votantes que transitan entre un ala y otra del partido con la misma admiración. Algunos mencionan a Melissa, otros a Ritchie Torres, otros al reverendo Díaz y otros a Ydanis.

“Tengo que confesar que a mí me gusta mucho el Reverendo Díaz, porque ha demostrado que tiene la manera de ayudarnos, pero también me gusta Ritchie Torres, porque es un hombre joven, dispuesto a ayudar y con una voz nueva”, dijo Maysy Maisonet, residente del Sur de El Bronx. “Creo que aunque tengan ideas diferentes, sobre las necesidades que tenemos aquí cualquiera de los dos es buena opción”.

Jennifer Rosado por su parte confesó que prefiere a Torres porque es el líder de un camino nuevo. “No es solo por la edad sino porque es un político que comprende más la juventud de hoy, con toda la diferencia que la gente tiene y le da importancia a los estudiantes”, agregó la joven.

Pedro Martínez, dominicano de 67 años, aseguró que prefiere a Díaz por sus principios morales. “Yo creo en Dios y aunque no juzgo ni a gays ni a quienes abortan, pienso que estamos mejor en manos de alguien con principios como Rubén. Creo que estos tiempos hay que acercarse más a Dios para poder gobernar mejor y por eso mi voto va a ser por el reverendo”, dijo el trabajador retirado.

Y mientras esperaba el autobús con dos de sus 8 hijos, Jessica Álvarez mostró que como muchos electores latinos del distrito, puede pasar de un extremo político al otro.

“Yo ahora voy por Ritchie Torres. Yo tenía antes bien a Rubén Díaz, pero veo que él no está ayudando a nosotros como necesitamos. Mi queja no es porque sea conservador, creo que eso no cuenta mucho, sino porque cuando él habla no enseña nada para la gente sino para él, en cambio a Ritchie le veo más sinceridad y ganas de hacer una diferencia”, dijo la puertorriqueña, agregando que lo que su distrito necesita mayormente es mejorar las escuelas y el currículo para que haya más líderes. “Lo que queremos es que este distrito salga de la pobreza y so importa si uno es conservador y el otro progresista, o los gustos de cada quien, lo que importa es que hagan cosas reales por la comunidad y Ritchie las hace, pero el reverendo se queda en palabras”.