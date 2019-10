José Joel como Sarita: sonriente y sacándose fotos en el homenaje de José José

View this post on Instagram

AMOR ETERNO sonó en el homenaje a José José. ¿Te conmovió? . . . . . . . . . . . . . . . . . #josejose #joséjosé #principe #principeselacancion #musica #feretro #cremacion #homenaje #miami #mexico #sarita #hijos #cenizas #restos #restoshumanos #anel #anelnoroña #exesposa #josejoel #marisol #bellasartes #palaciodebellasartes #cdmx #anel