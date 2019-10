Los ‘hombres de verdad’ visten de rosa

Campaña ‘Real Men Wear Pink’ de la Sociedad Americana Contra el Cáncer busca concientizar al público sobre el cáncer de seno

¿Qué significa ser un “hombre de verdad”?

Un hombre de verdad es, entre muchas cosas, aquel que ofrece su tiempo para ayudar a otros. Un hombre de verdad es también alguien que levanta su voz para crear conciencia sobre enfermedades como el cáncer de seno.

Bruno Campos, por ejemplo, es un “hombre de verdad”.

Campos, un actor de 41 años de edad y residente de Los Ángeles, es un sobreviviente de cáncer testicular. Este año, como una manera de agradecer por su recuperación y para apoyar a otras personas que están pasando por su misma situación, decidió participar en la campaña de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, “Real Men Wear Pink”, una iniciativa que busca concientizar al público sobre la enfermedad y recaudar fondos para ayudar.

El cáncer de seno afecta tanto a hombres y mujeres. Es por ello que la Sociedad Americana contra el Cáncer está reclutando hombres para luchar contra el cáncer de seno a través de su campaña Real Men Wear Pink. Este distinguido grupo de líderes comunitarios está determinado a crear concientización y recaudar fondos para apoyar la misión de la Sociedad Americana contra el Cáncer y salvar más vidas que nunca del cáncer de seno.

La campaña “Real Men Wear Pink” tiene lugar durante octubre, mes de concientización del cáncer de seno.

Robin Hall, gerente de desarrollo comunitario de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, indicó que La campaña comenzó años atrás en la costa este de EEUU y ha crecido desde entonces. Cada año, un grupo de líderes de la comunidad se compromete a vestir alguna prenda rosa durante el mes de octubre para crear conciencia sobre la enfermedad. A su vez, dichos líderes se comprometen a recaudar 2,500 dólares.

Cada dólar recaudado ayuda a la Sociedad American de Cáncer a salvar vidas a través de detección temprana, prevención e investigación. Gracias a la pasión de quienes apoyan a la campaña, la Sociedad Americana contra el Cáncer puede tener un gran impacto en su misión de terminar con el cáncer de seno.

Una segunda oportunidad

Campos, nacido en Chicago de padres mexicanos, fue diagnosticado con cáncer testicular a los 23 años de edad.

“Primero noté que uno de mis testículos estaba creciendo y sentía mucho dolor”, compartió Campos. “En mi familia, perdimos a 10 personas por cáncer. Quizás por ello fue que me tardé en ir al médico, a pesar de notar que algo estaba mal. Sabía que una vez que fuese, podría confirmar lo que hasta el momento eran solo sospechas”.

Una mañana, el fuerte dolor lo convenció de finalmente hacer la visita al galeno, quien confirmó el diagnóstico.

“Al ver la mirada del médico, lo supe”, recordó. Los médicos lograron extirpar el tumor y el testículo. “Tuve que hacer un mes de quimioterapia, algo que es muy difícil, estaba muy mareado y me sentía muy mal”, recordó.

“El doctor me dijo que por haber esperado tanto, ya no podría tener hijos, pero en lugar de entristecerme, tomé la decisión de llevar una vida feliz”, compartió. “De pequeño, fui un niño que siempre estaba enojado, y mi familia siempre estaba triste por haber perdido tantas personas en la batalla contra el cáncer. Yo ya no quería vivir así. Fue por ello que el día antes de la operación, me puse a rezar y dije ‘Diosito, si me das otra oportunidad, ya no voy a desperdiciar mi tiempo y pasarme la vida con depresión”, compartió.

Tras la cirugía y quimioterapia, el actor regresó a California, se casó y, contrario a las predicciones, hoy tiene una hermosa niña, Mila Ivana, de 7 años de edad.

Real Men Wear Pink

Cuando Campos supo de la campaña de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, no pensó dos veces en participar.

“Quiero ayudar a otros, informarlos para que busquen tratamiento a tiempo. Si yo lo hubiese sabido antes, me hubiese tratado inmediatamente, o incluso hubiésemos prevenido algunas de las muertes de mi familia”, reflexionó.

Campos explicó que había decidido ser un campeón de la campaña Real Men Wear Pink, para que su hijita Mila Ivana pueda crecer en un mundo sin cáncer de seno.

“Los latinos nomás trabajamos. Nos aguantamos y no es hasta que nos estamos muriendo del dolor que finalmente vamos al médico. Siempre ponemos primero a la familia y preferimos cuidarlos. Pero la realidad es que, si no estoy bien yo, no sirvo a nadie”, aconsejó.

Cómo apoyar a ‘Real Men Wear Pink’

El sitio de la Sociedad Americana contra el Cáncer (http://www.realmenwearpinkacs.org/losangelesCA) permite a los visitantes apoyar a los nominados haciendo donaciones.

“Todos tenemos mucho en el plato. Todos estamos muy ocupados, pero un ‘Real Man’ encuentra el tiempo para hacer una diferencia en el mundo”, opinó Hall y explicó que los hombres pueden ser nominados por alguna organización o grupo de personas, o simplemente pueden postularse a sí mismos.

“Este año tenemos una gran diversidad de ‘real men’, representando a la comunidad latina, y a la comunidad LGBTQ: todos unidos por el color rosa”, indicó Hall. “Cuando comenzó la campaña de concientización del cáncer de seno, en New York no era tan común para los hombres llevar alguna prenda rosa. Aquí en Los Ángeles, todo vale y quizás el rosa no llama tanto la atención. Pero lo importante es ser un modelo y un héroe para la comunidad, y buscar maneras creativas de recaudar fondos y crear conciencia sobre la enfermedad”.

Entre las actividades de recaudación realizadas hasta el momento, Hall mencionó un “Happy Hour”, en Hollywood, al que asistió el concejal del distrito 13 de LA, Mitch O’Farrell y un show musical de estudiantes de la escuela Oakwood High School.

Para más información sobre la campaña, “Real Men Wear Pink”, puedes visitar http://www.realmenwearpinkacs.org/losangelesCA

Recursos

Si bien no es posible prevenir el cáncer de seno, sí lo es el reducir los riesgos de desarrollar la enfermedad.

Entre los factores que ayudan a reducir dichos riesgos, la Sociedad Americana contra el Cáncer cita hábitos de estilo de vida, como por ejemplo reducir el uso de alcohol, mantenerse en un peso sano y realizar regularmente actividades físicas, entre otros.

La detección temprana de la enfermedad aumenta las probabilidades de un tratamiento exitoso. Aquellas mujeres que se realizan un mamograma pueden descubrir cambios, antes de que aparezcan los síntomas físicos.

La Sociedad Americana contra el cáncer recomienda que las mujeres de entre 40 y 44 años tengan la opción de comenzar su mamograma anual. Las mujeres entre 45 y 54 años de edad deberían realizarse un mamograma cada año; mientras que aquellas mayores de 55 pueden continuar su examen anual, o realizarlo cada dos años.

Factores de riesgo

Género. Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno, aunque los hombres también pueden padecerlo.

Edad. El riesgo de desarrollar cáncer de seno aumenta con la edad. Los casos de cáncer de seno más invasivos se encuentran en mujeres mayores de 50 años de edad.

Genética. El riesgo de desarrollar cáncer de seno aumenta en aquellas mujeres con antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, la sociedad contra el cáncer señala que la mayoría de las mujeres con cáncer de seno no tiene un pariente de primer grado con la enfermedad.

Cáncer de seno en cifras

En 2019, se estima que aproximadamente 268,600 mujeres y 2,670 hombres recibirán un diagnóstico de cáncer de seno en los EEUU.

en los EEUU. A nivel nacional, se estima que 41,760 mujeres y 500 hombres morirán de cáncer de seno este año.

este año. El cáncer de seno es el cáncer más comúnmente diagnosticado entre las mujeres . Otro tipo de cáncer común es el de la piel.

. Otro tipo de cáncer común es el de la piel. El cáncer de seno es la segunda causa de muerte por cáncer entre mujeres

Para leer el reporte completo, visita el sitio de la Sociedad Americana Contra el Cáncer: https://www.cancer.org