En traje de baño, Thalía se relaja ¡comiendo pizza!

Es un verdadero honor compartir mi vida con una leyenda como tú y que nuestros hijos entiendan la perspectiva real del arduo trabajo que ha hecho su padre, por años, en la industria de la música. Eso no tiene precio. Estamos muy contentos de poder mostrarles el amor y la fuerza de la familia a nuestros hijos, que están muy orgullosos de ti @tommymottola. Y yo, como tu compañera de vida, te abrazo desde el alma y te beso el corazón y te pienso las ideas y te calmo la conciencia y te llevo en mis ojos y te siento en mi piel. Felicidades amor mío. ¡Lograste tu estrella, BIEN merecida! ¡Arriba Tommy Mottola! Una estrella ya tiene su estrella… ⭐️✨✨✨✨✨ #hollywoodwalkoffame