Mueren dos indigentes más en Nueva York; la ciudad ha “escondido” reportes de violencia en refugios

Los nuevos casos sucedieron en Manhattan y Queens; concejal Ritchie Torres denuncia irregularidades

Un hombre fue encontrado muerto dentro de una boca de inspección en Midtown Manhattan esta madrugada.

Según NY1 News, el hombre no tenía hogar y su cuerpo fue hallado por trabajadores de Verizon justo después de las 3 a.m. en West 58th Street y 8th Avenue. Un médico forense está investigando la causa de la muerte.

Adicionalmente, Jeremiah McCarthy, un hombre sin hogar, fue arrestado por golpear a otro vagabundo y ahora podría enfrentar cargos de homicidio, porque una autopsia muestra que su víctima murió de heridas en la pelea, dijo ayer la policía de Nueva York.

McCarthy y Constanin Palaghia, ambos de 54 años, tuvieron una disputa el 6 de octubre alrededor de las 8 p.m. en la esquina de las avenidas Séneca y Myrtle en Ridgewood, Queens.

La pelea terminó cuando McCarthy golpeó a Palaghia y el hombre cayó, pegando su cabeza contra el concreto.

Palaghia fue transportado a un hospital del área, donde sucumbió a sus heridas el jueves 10 de octubre. McCarthy fue arrestado inicialmente el viernes por cargos de asalto en espera de la autopsia de Palaghia.

Los resultados llegaron ayer y mostraron que Palaghia murió de heridas por la caída durante la pelea, elevando a asesinato el caso contra McCarthy.

El ataque a Palaghia ocurrió la misma semana en que un hispano sin hogar asesinó a cuatro vagabundos en Chinatown, y otro indigente con antecedentes de enfermedad mental golpeó a un niño de 6 años en Queens, hiriéndolo gravemente, dijeron las autoridades.

La crisis con indigentes ha arreciado, pero no es nueva. Según un reporte recién obtenido por New York Post, funcionarios de la ciudad cubrieron casi 120 “incidentes graves” en refugios para personas sin hogar en 2017 al rebajar su gravedad para que no tuvieran que ser revelados a los reguladores estatales, según el Departamento de Investigación (DOI).

La investigación reveló que el Departamento de Servicios para personas sin hogar (DHS) creó sus propios “códigos de prioridad” que minimizaban las “lesiones potencialmente mortales”, las emergencias de salud mental y algunos arrestos de residentes, visitantes o empleados.

El concejal Ritchie Torres (D-The Bronx), quien informó al DOI sobre la situación, le dijo al New York Post: “Sólo hay una palabra para la conducta del DHS: inexcusable”.

“El DHS adoptó una definición dudosa de incidentes (sobre) lesiones graves, emergencias de salud mental, arrestos y situaciones que afectan la seguridad de sus propios residentes y personal”, dijo Torres.

“Estoy comprometido con la introducción de una legislación que ponga fin, de una vez por todas, al juego semántico en torno a la notificación de incidentes críticos”.