Entra en su etapa final el juicio por narcotráfico a Tony Hernández

El hermano del presidente de Honduras rechazó su derecho a declarar

El juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York que ha sacudido a Honduras por las acusaciones en contra de Juan Antonio ¨Tony¨ Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández y las implicaciones contra el mandatario que ha sido nombrado conspirador, ha llegado a su etapa final.

Este martes, la fiscalía terminó de interrogar a sus testigos mientras que el acusado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández rechazó su derecho a declarar en su propio juicio. El miércoles, la defensa y la fiscalía presentarán sus alegatos finales.

Un ex narcotraficante que coopera con el Departamento de Justicia dijo este martes en la corte federal de Manhattan que le había comprado 15,000 kilos de cocaína y armas potentes a ‘Tony’ Hernández, exdiputado hondureño y hermano del presidente.

Fernando Josué Chan Monroig, alias ‘Jack’, dijo que había vendido droga comprada a Hernández, quien a su vez la consiguió del cártel de Sinaloa y de los Caballeros Templarios en México, con el fin de venderla en Estados Unidos, reportó la agencia de noticias Efe.

Los paquetes supuestamente estaban marcados con las letras TH, las iniciales del acusado, y otros con la leyenda ‘Tías’.

El juicio ha girado en torno a las declaraciones de varios narcotraficantes confesos, a quienes se les atribuyen docenas de asesinatos, incluidos dos agentes antinarcóticos hondureños. La defensa ha tratado de poner en duda su credibilidad, argumentando que su pasado criminal y la posibilidad de obtener reducciones de sus condenas por cooperar con las autoridades, vician sus declaraciones.

Monroig cumple una sentencia por narcotráfico en Nueva York y ha acordado cooperar como testigo con la fiscalía.

Cerca del final del juicio contra el hermano del mandatario hondureño, Monroig aseguró que en tres ocasiones compró cocaína proveniente de los laboratorios del acusado: 600 kilos una vez y 700 kilos dos más, a un precio de $10,000 dólares el kilo.

La droga debía ser pagada en billetes de $100 dólares por exigencia de Hernández y el primer cargamento le fue entregado al testigo en El Espíritu, en la región hondureña de Copán, afirmó durante el interrogatorio de la fiscalía.

De acuerdo con el testigo, el narco Toñito Santos le dijo que “Hernández fue quien proveyó la droga” y también que la negociación para la segunda compra de 700 kilos la hizo directamente con él.

El testigo dijo que Santos le informó que habría una reunión con Hernández “para comprar 700 kilos” de cocaína y le advirtió de que “no se podía jugar” con (el acusado) que los podía matar.

Santos agregó, según el testigo, que “Hernández tenía una cocina” (un laboratorio) para manufacturar coca.

También que Hernández le dijo durante una primera reunión que sostuvieron en 2009 que “podía conseguir cualquier clase de armas” y que incluso hablaron de la F-7, conocida como la “mata policías”.

Posteriormente, en 2012, le compró 40 fusiles M-16, de los que Chan Monroig se quedó con ocho y vendió el resto a El Güero, miembro del cártel de Sinaloa, junto con 600 kilos de cocaína marcadas con las letras TH.

Durante la primera reunión de 2009, el testigo y el acusado hablaron de las marcas que presuntamente Hernández usaba para identificar sus cargamentos: TH, ‘Tía’, ‘El 5’, ‘Lava’ y ‘Muñeca’.

Al finalizar esa reunión, cuatro hombres vestidos de militares y con fusiles esperaban por Hernández en el estacionamiento del hotel donde se reunieron.

Además, aseguró que Hernández les envió -a él y a Santos- a hablar con el jefe de la policía de la región de Copán para que le informaran sobre los planes para transportar los 700 kilos de droga.

El testigo, que reconoció haber asesinado a 15 personas y haber traficado al menos 200,000 kilos, también aseguró a la Fiscalía que un hombre, al que identificó en una foto por el nombre de Carlitos, le aseguró que era “muy amigo” de Hernández y que éste le suplía droga al narco Víctor Hugo Díaz ‘El Rojo’.

Igualmente le dijo que Hernández “era una persona que mataba a cualquiera que no le gustara”, según Efe.

Los abogados defensores de Hernández alegaron que el Gobierno no poseía evidencia física que ligara a su cliente con las personas y los hechos que los testigos han narrado.

“No verás una foto de este caballero en ningún lugar y en ningún momento con ninguna droga. No verá su rostro en ningún lugar, en ningún momento con armas no registradas y no autorizadas”, dijo el abogado defensor Omar Malone.

El millón de dólares de ‘El Chapo’

Alexander Ardón, ex alcalde del partido de los hermanos Hernández y líder del narcotráfico, aseguró que en 2013 Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le dio un millón de dólares durante una visita a Honduras a ‘Tony’ Hernández para financiar la campaña presidencial de su hermano.

Ardón dijo que ‘Tony’ Hernández recibía de ‘El Chapo’ $50 dólares por cada kilo que lograba transportar de manera segura por territorio hondureño.

Guzmán se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, tras haber sido sentenciado a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.

El abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, negó que su cliente hubiese entregado un millón de dólares al presidente Hernández.

El presidente Orlando Hernández ha negado haber tomado dinero de Guzmán o de cualquier otro traficante en repetidas ocasiones.

En un principio el mandatario dijo que veía con buenos ojos las investigaciones de las autoridades estadounidenses a su hermano, para que se hiciera justicia “caiga quien caiga”. Pero a medida que el juicio avanzó, Hernández lo calificó como mentiras de personas “con profundo odio” que buscaban lastimarlo como venganza por permitir en 2012 la extradición de narcos hondureños a Estados Unidos.

Sin embargo, ninguno de los testigos del Gobierno fue extraditado por Honduras. Ardón se entregó a la DEA el pasado marzo y otros dos fueron arrestados en Guatemala.

El proceso legal ha provocado manifestaciones en Honduras contra Hernández, a quien los fiscales acusaron en agosto de recibir 1,5 millones de dólares proveniente de las drogas para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2013. No está claro si el supuesto millón de ‘El Chapo’ es distinto al millón y medio mencionado en agosto.

A principios de agosto, la fiscalía del distrito sur de Nueva York acusó al presidente Hernández de trabajar con su hermano y el expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) “para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras”.

En un documento de 49 páginas la fiscalía dijo que el presidente y su predecesor “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar campañas políticas, según The Associated Press.

El presidente Hernández, sin embargo, no ha sido acusado de ningún cargo en la corte donde muy probablemente esta semana se dará a conocer el veredicto del jurado en el caso contra su hermano ‘Tony’.