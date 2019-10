“Ya basta”: harta del cyberbullying, Irina Baeva explotó en redes sociales

View this post on Instagram

Iniciando la semana con estas nuevas fotos de mi querido @esquedachris.🔝📸 Sé que mis #Irifans las han estado pidiendo y esperando mucho, y hoy con esta foto y aprovechando este mensaje quiero darles las gracias! ❤️ Ayer varias de ustedes me comentaron que reciben insultos, incluso amenazas aquí en redes sociales, que están eliminando sus cuentas una tras otra, reportadas por los haters. Y lo único que les quiero decir es GRACIAS! Gracias de todo corazón por estar ahí siempre, por ese apoyo incondicional y cariño que me brindan. Cuando apenas iniciaba esta carrera leí en algún lado que los fans son el reflejo del artista al que representan. Y de verdad que estoy muy orgullosa de los que me representan a mí, a muchos los conozco en persona, y gracias de todo corazón por ser siempre gente educada y respetuosa. Gracias por no tener miedo a defender lo que a ustedes les parece correcto a pesar del odio y amenazas, pero, antes que nada, gracias por hacerlo siempre con educación. Así nos cancelen o reporten cuentas ahí seguiremos, juntos siempre! ✊🏼🥰 Gracias #Irifans por ser tan guerreros. Los amo! ❤️🙏🏼 @irinabaeva_fco @fcosotobaeva @proudbaeva @irinabaevaworld @famsotobaeva @irinabaevamx @irinabaevamexico @hermosairinabaeva @luciana__david y otras tantas más que me faltan ❤️