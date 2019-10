El top 10 de películas y series más vistas en Netflix del último año

“Bird Box” y “Stranger Things” encabezan las listas

Si eres amante del entretenimiento, tal vez te interese conocer las cifras de audiencia de las 10 series y películas originales de Netflix más vistas durante el último año. En donde como siempre, hay opciones para todos los gustos; aquí los títulos:

Mejores películas por audiencia, octubre de 2018 a septiembre de 2019

1.- “Bird Box” (80 millones de vistas)

2.- “Murder Mystery” (73 millones de visitas)

3.- “Triple Frontier” (52 millones de visitas)

4.- “The Perfect Date” (48 millones de visitas)

5.- “Tall Girl” (41 millones de visitas)

6.- “The Highwaymen” (40 millones de visitas)

7.- “Secret Obsession” (40 millones de visitas)

8.- “Always Be My Maybe” (32 millones de visitas)

9.- “Otherhood” (29 millones de visitas)

10. “Fyre” (20 millones de visitas)

Mejores series

1.- “Stranger Things” (64 millones de visitas)

2.- “The Umbrella Academy” (45 millones de visitas)

3.- “La Casa de Papel” (44 millones de visitas)

4.- “You” (40 millones de visitas)

5.- “Sex Education” (40 millones de visitas)

6.- “Our Planet” (33 millones de visitas)

7.- “Unbelievable” (32 millones de visitas)

8.- “Dead to Me” (30 millones de visitas)

9.- “When They See Us” (25 millones de visitas)

10.- “Elite” (25 millones de visitas)