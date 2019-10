Lucía Méndez asegura romance con Eduardo Yánez y éste lo niega

Los actores platicaron con Suelta La Sopa y se armó tremendo drama

Lucía Méndez le dijo a las cámaras de Suelta La Sopa que ella y Eduardo Yánez sostuvieron un romance cuando protagonizaron la telenovela “Marielena”. El actor fue consultado por dicho programa, para corroborar su afirmación, y éste lo ha negado todo.

La actriz y cantante dijo: “Sí, para qué miento. ¿ Él va a decir, para qué andas hablando’, ya ves que a él no le gusta”. Lucía Méndez aseguró que el “romance” duró poco, pero que sí salieron. También afirmó que la gente lo sabe. “Para qué miento”, dijo sonriente para las cámaras de Telemundo.

Ante las preguntas de la prensa el Eduardo Yánez sostuvo rotundamente su no. El actor incluso llegó a reírse, y hubo un momento que sus mejillas se sonrojaron, y dijo: “Bueno, qué digan lo que quieren, pero a mí no me ha lo han pedido prestado”.