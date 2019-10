Anuel AA confiesa que Karol G salvó la relación con su hijo

El artista habló sobre cómo su novia trajo paz y felicidad a su vida

Recientemente el reguetonero Anuel AA (novio de la cantante Karol G) concedió una entrevista al programa “Despierta América”, en la que dijo detalles que no se conocían acerca de su vida privada, como la llegada inesperada de su hijo Pablo Anuel, quien tiene seis años, producto de una relación con Astrid Cuevas cuando ambos eran adolescentes.

El artista dijo: “Hubo un tiempo en el que estábamos mal con ella y no nos hablábamos…Karol me ayudó a eso. Me dijo: ‘No puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz, si no imagínate, tú molestas y ella también y le van a hacer daño al nene y no va a compartir mucho tiempo contigo'”.

Anuel afirma que hoy todo ha cambiado: “Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo, yo aquí con él después de tres años perdiéndome su cumpleaños por malas decisiones que tomé en la vida, pero ya gracias a Dios todos esos errores se convirtieron en bendiciones”.

