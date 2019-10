Comienzan a salir los trapitos al sol de uno de los dueños más oscuros de la Liga MX

Las acusaciones al presidente y propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz empiezan a surgir por todos lados, en esta ocasión, José ‘Palmera’ Rivas le sacó un oscuro trapito que deja claro de lo que es capaz.

“Kuri hasta violador me dijo, con eso te digo todo. Me estaba acusando de abuso sexual a una niña; juegan bajo. No me asustó ni nada. Hice lo que dijo la Federación y se arregló” declaró el ‘palmera’ a El Universal Deportes.

