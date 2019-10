Recluso en prisión de República Dominicana se graba con mujeres en su “celda discoteca”

View this post on Instagram

La celda que se convirtió en discoteca. . . . . "El Ruso", un hombre condenado a 20 años de prisión por asesinato en la cárcel de La Vega, se muestra en video en una "discoteca" improvisada dentro de su celda, bailando con dos mujeres. En el audiovisual, se pueden ver ciertos lujos que tiene el "El Ruso" dentro de la prision, como un televisor pantalla plana y un equipo de música. #CDN #CDN37