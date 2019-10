Las tristes confesiones de Ana Brenda Contreras

La actriz asegura que su sueño americano se convirtió en una pesadilla con depresión y ataques de ansiedad

Ana Brenda Contreras, la reconocida actriz mexicana que ha protagonizado exitosas telenovelas, confesó que su paso por Estados Unidos para cumplir el sueño americano con la serie Dinasty se convirtió en una verdadera pesadilla.

“Cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía eran mis sueños en la vida resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga estable por culpa de la distancia”, dijo la mexicana en entrevista con la periodista Mara Patricia Castaneda.

“Me pegó muy duro, me replanteé todas las cosas habidas y por haber de lo que era la felicidad en la vida”, aseveró Ana Brenda Contreras.

Aquí les dejamos la conversación de la protagonista de “Corazón Indomable” de Mara.