Romeo Santos y Maluma son las nueva víctimas de Jomari Goyso, crítico de modas en Univision

Vi que #Romeo puso esa foto en su instagram y pensé “que fino el duerme en pijama de seda y yo en una camiseta rota de H&M” pero luego leí que iba a unos premios con ese look! 🤐 Me acorde que a los mismo premios fue #maluma el año pasado con la misma #tendencia 🤷🏻‍♂️