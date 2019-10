VIDEO: Escucha a Shakira haciendo un cover de Green Day

la cantante prepara la salida de su película El Dorado World Tour

La cantante Colombiana Shakira, quien actualmente está preparando la salida de su película El Dorado World Tour, compartió con sus seguidores una faceta muy punk que ha sorprendido a todos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que dio a conocer un video en el que sale haciendo un cover del éxito de la banda californiana Green Day “Basket Case”.

“Me, being a basket case with my producer…”, fueron las palabras con las que compartió el video.

La colombiana aparece cantando en un estudio de grabación, el mismo en el que ha estado compartiendo fotos. Por lo que se especula que actualmente se encuentra trabajando en lo que pudiera ser su siguiente material discográfico.

El lanzamiento de la película El Dorado World Tour será el próximo 13 de noviembre.

