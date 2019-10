Marjorie de Sousa tiene dos nuevos amores

View this post on Instagram

Mes de estar unid@s, de ayudar a otros que hoy pasan por esta difícil prueba. #favordetocar #mesrosa #cancerfree #chicasrosas tu salud está primero. #cuidadeti #amate #notengasmiedo #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #campaña #photo @alexcordovaphoto #makeup @delarosamakeup #hair @elcamerinosaloon