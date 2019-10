Sofía Vergara pierde y debe pagar $80 mil a su ex, Nick Loeb

View this post on Instagram

5 FOTOS-> Fue un placer y una muy grata experiencia entrevistar a Nick Loeb, en exclusiva para @sueltalasopatv productor, escritor, director y actor de cine. Muy pronto estrenará su nueva película, que trata de un caso real que cambió el curso de la vida en los Estados Unidos @roevwademovie @nickloeb #nickloeb #roevwade #cine #hollywood