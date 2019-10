Divulgan lista de los caseros que más desalojan inquilinos

El registro compilado por organizaciones que luchan por los derechos de los arrendatarios enumera a los 20 propietarios más prolíficos en desahucios en la Gran Manzana

Phillip Wischerth y Ved Parkash lideran la “Worst Evictors List”, develada este martes por varias organizaciones y en la que se enumeran los 20 propietarios más prolíficos en desalojos en la ciudad de Nueva York.

La lista, compilada por la Right to Counsel NYC Coalition, JustFix.nyc y el Anti-Eviction Mapping Project, muestra cómo el uso generalizado por parte de propietarios particulares de la Corte de Vivienda, para amenazar y desalojar a inquilinos, es parte de lo que está impulsando la crisis de desahucios en la Gran Manzana.

“Durante mucho tiempo, en lugar de ser un lugar donde los inquilinos encuentran justicia y equidad, los propietarios han utilizado el Tribunal de Vivienda como arma para hostigar y expulsar injustamente a los arrendatarios”, dijo Lauren Springer, líder de inquilinos de Catholic Migration Services en Queens.

El registro también ilustra con qué frecuencia los propietarios usan la Corte de Vivienda. Parkash, quien es el segundo en la lista, tiene 1.1 demandas por familia, lo que significa que ha demandado a más inquilinos en ese tribunal que el número de familias que alberga.

Para Carmen Vega-Rivera, líder de inquilinos de Community Action for Safe Apartments (CASA) en El Bronx, los propietarios llevan a los arrendatarios a la Corte de Vivienda para procedimientos judiciales triviales como una forma de acoso.

“Los propietarios usan su poder para llevar a los inquilinos a los tribunales en varias ocasiones buscando agotarlos con la intención de desplazarlos. Esto me ha sucedido en numerosas ocasiones y durante muchos años. El Tribunal de la Vivienda aprueba este comportamiento y táctica de acoso permitiéndoles a los propietarios traer continuamente a los mismos arrendatarios a la corte con falsos pretextos. ¡Esta práctica debe detenerse!”, señaló Vega-Rivera.

Junto a la lista, las organizaciones también lanzaron un mapa interactivo que muestra dónde ocurrieron los desalojos en toda la ciudad en 2018 y los propietarios responsables de ellos.

La publicación de la lista se produce una semana antes de que la Right to Counsel NYC Coalition organice el “People’s Tribunal on Evictions” (Tribunal Popular sobre Desalojos), donde los inquilinos usan un tribunal de vivienda simulado para presentar su caso contra los propietarios. Este evento se llevará a cabo el 29 de octubre, de 5 a 9 p.m. en DC 37, 125 Barclay St., 6to piso, Manhattan.

Los arrendatarios pueden visitar www.worstevictorsnyc.org para ver el listado, el mapa de desalojos, conocer sus derechos y comunicarse con abogados y grupos de organización de inquilinos.