La confesión de Danna Paola: una bruja salvó su carrera

La mexicana estuvo cerca de dejar la actuación

Aunque actualmente triunfa con la serie “Elite”, Danna Paola confiesa que hace un par de años pensó seriamente retirarse de la actuación porque se sentía encasillada en un solo personaje, pero por fortuna llegó a sus manos una propuesta de teatro que le ayudó a encontrar de nuevo el camino al éxito.

Durante la presentación de una línea de shampoo de la cual es imagen, la actriz señaló que haber interpretado a “Elphaba” en el musical “Wicked” le abrió un gran panorama no sólo de su capacidad actoral, sino también de descubrir su voz y de esta forma dar el paso definitivo para su carrera dentro de la música.

“Definitivamente una bruja me ayudó, hacer a “Elphaba” fue un parte aguas. Ahora no sé para donde voy, pero siempre hay algo que vuelve a mí, algo que me llena de luz, de creatividad y de decir que voy a seguir en esto y haciendo lo que amo, porque al final me muero si no canto o no actúo”, dijo Danna Paola.

La joven estaba decidida a estudiar gastronomía, pues se considera una gran fanática de la comida nacional e internacional. Asimismo, confesó que tomó esa decisión por el miedo que le causaba pensar que aunque hiciera otros proyectos la gente sólo la iba a recordar como “Patito” de la telenovela “Atrévete A Soñar”.