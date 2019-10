El mal momento que pasó Michelle Salas en Miami

Extravió su bolso en pleno viaje

Michelle Salas se encuentra en Miami para cumplir con compromisos laborales y aunque en sus últimas publicaciones en redes sociales ha evidenciado que se está dando tiempo para divertirse, lamentablemente su llegada se vio empañada al darse cuenta de que entró al hotel sin una de sus pertenencias.

A través de Instagram Stories, la hija de Luis Miguel anunció que perdió una bolsa que traía amarrada a la cintura y solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrarla y ver la posibilidad de que alguien se la haga llegar a su habitación, pues es un accesorio con el que ella acostumbra viajar a todos lados.

“La gente de lost and found me sugirió hacer esto y no pierdo la esperanza. Si alguien de casualidad ve o sabe de alguien que encontró una bolsa como esta en el aeropuerto de Miami mándenme un mensaje por favor. No tenía ningún documento adentro con mi nombre, por lo que no habría otra forma de contactarme”, escribió Michelle junto a una foto en la que muestra la cangurera perdida.

Aunque ella procura mantenerse ajena al escándalo que rodea a su familia, la joven ha sido involucrada de manera indirecta, pues hace un par de días su abuela, doña Silvia Pinal, concedió una entrevista en la que aseguró que ella es su nieta preferida, pues no le da pie a la polémica y en vez de eso se concentra en su trabajo.