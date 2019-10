Se casó con su novia el día de su funeral

Una pareja china acaparó la atención en redes sociales ya que decidieron unir sus vidas para siempre, a pesar de que a la novia la alcanzó antes la muerte por una terrible enfermedad

El diario británico Daily Mail publicó una historia sumamente conmovedora, la cual es protagonizada por una pareja china, los cuales decidieron que su amor trascendiera “más allá de la muerte”.

El periódico publicó unas impactantes fotografías del funeral de una mujer llamada Yang Lu, el cual fue completamente diferente a todos los demás, ya que la chica fue vestida con un hermoso vestido de novia y al lado de ella, se puede ver a su prometido, portando un traje en color negro.

El novio llamado Xu Shian, de 35 años, solo quería cumplir la promesa que le hizo a Yang, tras 12 años de relación, de que se casarían y aunque este plan lo tenían desde hace tiempo, tuvieron que retrasarlo luego de que en 2013 le detectaran a ella cáncer de mama.

Tras una cruenta lucha contra esta enfermedad, Liu murió hace el pasado 14 de octubre. A pesar de la tristeza, Xu acudió a comprar el vestido de novia más hermoso que encontró. Fue así que apoyado por la familia de su prometida, Yang lució en su funeral el vestido de novia y su féretro estuvo rodeado por 169 ramos de rosas.

Además, durante el funeral, el novio aprovechó para llevar a un ministro para que celebrara el enlace matrimonial.

“Esposa, por favor, no te preocupes. Para mí, el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré”, es lo que habría dicho el devastado novio como votos matrimoniales.