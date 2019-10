Instructora de Reiki que vio morir a José José detalla últimos minutos de vida del cantante

El “Príncipe de la Canción” murió el 28 de septiembre en el hospital Baptist de Homestead, al sur de Miami

A juzgar por la versión de Bárbara Reyes, confidente de José José y su instructora de Reiki, el cantante no murió solo en un hospicio como trascendió públicamente.

Reyes, quien habló con el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo, dijo que ella se encontraba junto al “Príncipe de la Canción” durante sus últimos minutos de vida en el hospital Baptist de Homestead, al sur de Miami.

La mujer acudió al centro médico, el pasado 28 de septiembre, luego de que Sarita, la hija menor del cantante, la llamara por teléfono.

“El sábado 28 de septiembre, Sari me manda un mensaje que su papá está muy malito y yo le digo ‘¿pero dónde está?’ Y ella me dice que en el hospital y yo como respetuosa, ‘¿quieres que vaya?’. ‘Si quieres Bárbara ven’”, relató Reyes en la entrevista.

La mujer dijo que, cuando llegó al lugar, vio a José José entubado y conectado a un aparato de respiración con sus ojos cerrados. Reyes dijo que intentó calmar a Sosa quien lucía muy nerviosa, además de hablarle al cantante para que supiera que su hija no estaba sola.

“Le paso la mano por la cabeza fastidiándolo, igual porque en ese momentos hay que darle energía de vida, porque esas eran las cosas que a él le gustaban”, describió.

La entrevistada precisó que, dentro de la habitación, también estaba su hijo.

“Aquel aparato empieza a sonar y a ponerse rojo y aquella raya, nadie miró el reloj, nadie miró nada, lo único que nos miramos todos, es que aquella raya se empezó a poner recta. Y Sari empieza a decirme, ‘no Barbára, dime que eso no, eso no está pasando y por poco y se me derrumba en las manos”, narr ó.

“Y yo ‘Sari, tienes que estar fuerte, nadie quiere esto’, pero yo no sabía si llorar, si decirle a Sari, mantenerme fuerte por Sari, pero fue un momento muy triste, pero tuve que soltarlo (a José José) porque Sari se me derrumbó en llanto”, continuo Reyes.

En ese momento, llegaron las enfermeras y médicos y establecieron que José José había muerto.

“El doctor viene a darnos la explicación y nos dijo que ese día los análisis habían sido catastróficos y a él le habían empezado a fallar órganos, que el cáncer de páncreas ya estaba muy avanzado. A nosotros nos dieron dos horas para estar con él allí”, contó.

La amiga del artista dijo que, cuando vio al enfermo, a pesar del equipo médico que lo asistía, no parecía la de una persona que ya se iba a morir.

“Por eso nos quedamos en shock, nos damos cuenta después, cuando ya le quitan los aparatos y todo, que él empieza a enfriarse porque yo siempre le mantuve mi mano con él, empieza a enfriarse y el color empieza a irse de su rostro”, agregó.