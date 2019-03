Un pasajero de avión le cobró $150 a su compañero de asiento por ser obeso

El cuerpo del hombre ocupaba parte del otro asiento y ésta fue su increíble reacción

¿Quién no ha enfrentado esta penosa situación alguna vez? A bordo del avión, de un autobús, en el cine o en algún otro lugar público, la persona sentada a nuestro lado sufre obesidad y, por ende, su cuerpo ocupa un poco más del espacio calculado en el asiento para una persona. La circunstancia nos pone en aprietos no sólo física y literalmente hablando, sino también porque, en general, no sabemos cómo expresar nuestra incomodidad. Pero este hombre supo qué hacer.

Un pasajero le cobró $150 a su compañero de asiento en un avión por ser obeso, y narró todo el episodio en el popular foro de Reddit.

Identificado como “BigBawluh”, el usuario contó que en un vuelo de cinco horas hacia algún destino de EEUU, su compañero de asiento era un hombre tan obeso que “ocupaba aproximadamente un tercio de mi asiento”, algo que resultó incómodo desde el primer minuto. BigBawluh decidió ser honesto y le explicó al pasajero que no estaba de acuerdo en que ocupara un poco del otro asiento. El hombre obeso se encogió de hombros.

Ante la situación, BigBawluh llamó a una sobrecargo quien le dijo al obeso que debería comprar un segundo asiento, pero no había cupo en ese vuelo, por lo que tendría que esperar al siguiente. Según el usuario de Reddit, el hombre parecía avergonzado, nervioso y aseguró que no podía esperar otro vuelo.

“Me sentí mal por él, pero también estaba pensando en mi propia comodidad en el largo vuelo, la comodidad que pagué”, escribió. Y fue en este momento cuando BigBawluh hizo su oferta: “Mira, aguantaré esto si me das $150; es la mitad del costo de este vuelo y eso me compensaría lo suficiente por las circunstancias”, dijo a su compañero de asiento.

El pasajero obeso aceptó la oferta de inmediato, sacó el dinero de su cartera y se lo dio. BigBawluh señala que ignoró los comentarios y las miradas de desaprobación de los pasajeros de atrás que presenciaron la escena completa, pero que no estaban sentados junto al hombre en cuestión, así que simplemente guardó el dinero y aguantó la incomodidad de sentirse apretado contra el cuerpo de un desconocido durante cinco horas.

“¿Soy un idiota?”, termina preguntando el narrador de este incidente a la comunidad de Reddit.