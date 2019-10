Tormenta Olga deja sin luz hasta al aeropuerto de Nueva Orleans; advierten de tornados e inundaciones

El paso del ciclón postropical Olga cerca del área de Nueva Orleans, Luisiana, ha provocado en la mañana de este sábado cortes de luz que han afectado a decenas de miles de clientes, según las compañías energéticas que operan en el área.

Los apagones dejaron a oscuras también al aeropuerto internacional de la ciudad, el Louis Armstrong International Airport. La luz desapareció antes de las 5 a.m. hora local, según informaron las autoridades de la infraestructura. Varios vuelos previstos a lo largo de la mañana han sido cancelados o pospuestos, según la web del aeropuerto.

En esta infraestructura estaba prevista para las 10 a.m. una jornada de puertas abiertas en un nuevo terminal que abrirá oficialmente el próximo 6 de noviembre. Aún no se ha aclarado si el apagón que se produjo el área va a afectar a este programa.

A eso de las 8 am, hora local, la cuenta de Twitter del aeropuerto publicó un mensaje en el que aseguraba que el corte de electricidad todavía seguía en acto, mientras que la empresa Entergy, que abastece de energía a esta infraestructura, intentaba restablecer el servicio “lo más rápido posible”.

Según los datos de esta compañía, a las 9.26 am de este sábado, hora del este, había alrededor de 86,000 clientes afectados entre Nueva Orleans, Hammond y otros puntos de Luisiana. Otra empresa, Cleco, publicó que la luz le faltaba a otros casi 28,000.

La sede local del servicio meteorológico Nacional de Nueva Orleans aseguró este sábado que estaba desactivando las alertas por los fuertes vientos que genera Olga a su paso, pero que estos se mantendrían sostenidos en las siguientes horas.

Los meteorólogos anuncian que fuertes tormentas, violentas ráfagas de viento, tornados e inundaciones son posibles en distintos puntos de Luisiana, Mississippi y Alabama.

Este viernes por la noche, Olga provocó múltiples tornados en el suroeste de Alabama. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó un tornado “grande y peligroso” en el condado de Mobile. Por el momento no se reportaron heridos a causa de ninguno de estos fenómenos.

El temporal, que avanza desde el Golfo de México hacia el interior de EEUU, se convirtió este viernes en tormenta tropical. Después, se rebajó a ciclón postropical.

#MSY is experiencing a power outage at this time due to thunderstorms causing loss of power in the area. Travelers may experience some delays as a result. @EntergyNOLA reports that crews are working to restore power as soon as possible.

— New Orleans Airport (@flyneworleans) October 26, 2019