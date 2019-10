Otra vez acusan a la Policía de usar fuerza excesiva

Dos incidentes contra adolescentes de las minorías en estaciones del metro en Brooklyn, ponen en la mira a la Uniformada

NUEVA YORK.- Activistas pro justicia social y funcionarios elegidos denunciaron el uso de fuerza excesiva por parte de la Policía contra varios adolescentes en dos incidentes ocurridos el viernes en las estaciones Jay St/Metrotech y Franklin Avenue en Brooklyn, los que quedaron registrados en video.

En uno de los altercados en un vagón del metro se ve a un adolescente y varios policías blandiendo sus armas de dotación, en medio de los escandalizados pasajeros. Este incidente ocurrió en la estación Franklin Avenue. El video se hizo viral en las redes sociales el fin de semana y hasta este lunes había sido visto más de 3 millones de veces. Entre los manifestantes estuvo Elad Nehorai, un vendedor de Crown Heights de 35 años, que fue quien filmó la intervención policial.

El joven fue identificado como Adrian Napier, que supuestamente era buscado por la Policía, luego de haber sido denunciado de portar un arma. Una vez que fue tumbado al suelo y revisado, los oficiales no encontraron ninguna arma, no obstante, Napier fue arrestado por evadir el pago de la tarifa del metro y acusado de robo de servicios por saltar sobre un torniquete.

El otro caso ocurrió en la estación Jay Street alrededor de las 4:20 p.m. el viernes, en circunstancias que la Policía respondió a una llamada de auxilio a causa de una pelea entre dos grupos de personas.

Según las autoridades dijeron que varias personas involucradas se resistieron el arresto, y una de ellas golpeó a un oficial. En total se hizo 5 arrestos, incluidos tres jóvenes de 18 años, uno de 16 y otro de 15, acusados de resistir el arresto, obstruir la labor policial y conducta desordenada, según reportó el NYPD.

Este lunes ante el City Hall, los activistas y funcionarios denunciaron la actuación policial y demandaron que el alcalde Bill De Blasio revele los nombres de los oficiales implicados.

Los incidentes se producen en medio del debate público en curso sobre la decisión del gobernador de Nueva York Andrew M. Cuomo de financiar a 500 nuevos agentes de policía que patrullarán los sistemas de transporte público de la ciudad para combatir los niveles crecientes de evasión de tarifas y la percepción de un aumento del crimen en el metro.

“No vamos a permitir que se siga criminalizando a nuestros jóvenes. Este no es un hecho aislado sino una práctica permanente contra las minorías. El NYPD usó fuerza desmedida repitiendo el patrón de abuso racial contra los negros, hispanos y asiáticos”, dijo el concejal Antonio Reynoso.

El asambleísta estatal Michael Blake instó al alcalde Bill de Blasio a exhibir transparencia en ambos casos y demandó que los policías involucrados sean cesados de sus cargos.

“Este comportamiento policial es inaceptable. No queremos más policías, sino más justicia, la violencia de los agentes contra las minorías no es la solución”, dijo Blake.

Los manifestantes recordaron que el Metro está plagado de deficiencias y es en la solución de esos problemas que las autoridades deben invertir más recursos. En su mayoría rechazaron el plan del gobernador de incrementar 500 policías para la Autoridad Metropolitana de transporte (MTA)

Yehudah Webster, de la organización Judíos por la Justicia Racial y Económica comentó que no se debe perseguir a los pobres por no poder cubrir la tarifa del metro.

“Hay que buscar soluciones más realistas. La represión través de la Policía no es la vía para un problema que requiere mayor sensibilidad social, no es una coincidencia que sean los más pobres las víctimas de los oficiales”, destacó Webster.

El activista Anthonine Pierre, del Brooklyn Movement Center clamó por justicia y acciones concretas frente a estos dos nuevos incidentes en que se acusa a los agentes policiales de hacer uso de fuerza excesiva contra los ciudadanos.

“Los policías agresivos no deben tener lugar en la ciudad de Nueva York. Las autoridades deben promover más oportunidades para nuestros jóvenes en lugar de invertir en más cárceles y policías”, dijo Pierre.

Entre tanto, el presidente del condado de Brooklyn y ex oficial de policía de Nueva York, Eric Adams, también hizo una demostración en los exteriores de las oficinas de su distrito.

“El único oficial que golpeó a los adolescentes debe ser puesto inmediatamente en una asignación modificada hasta que se lleve a cabo una investigación completa. En el mejor de los casos, sus acciones estaban fuera de lugar”, dijo Adams.

Entre los activistas también asistieron Darlene Jackson de Riders Alliance, Lumumba Akinwole-Bandele, de NAACP LDF, el reverendo Kirsten John Foy de Arco de Justicia y representantes de la organización Communities United for Police Reform y Make the Road New York.

La Junta de Revisión de Quejas Civiles de Nueva York a través de un comunicado dijo que tomará acciones para investigar las nuevas acusaciones de mala conducta policial.

“La CCRB toma en serio las acusaciones de mala conducta policial”, dijo la agencia a través de su cuenta de Twitter.

Los manifestantes argumentaron que las acciones policiales agresivas podrían haber intensificado ambos incidentes. Ha habido 11 tiroteos fatales por parte de oficiales de policía de Nueva York en lo que va del año, incluidos seis en el último mes.