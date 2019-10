Kate del Castillo en medio de las llamas

View this post on Instagram

@JessiMaldonadotv hizo un recuento de los famosos que se vieron afectados por los incendios que han estado devorando casas en #California. Famosos como #KatedelCastillo #LebronJames y #GuyEcker entre otros. #AlRojoVivo de lunes a viernes a las 4pm/3C Transmitido 10/28/19