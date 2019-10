Cuando la Fed baja tasas solo los CDs y cuentas de alto rendimiento ofrecen algo de atractivo a quien huye del riesgo

Corren malos tiempos para los ahorradores. La Reserva Federal se reúne por penúltima vez este año y este miércoles está previsto que el comité que decide sobre las tasas las rebaje una vez más. Probablemente pasen a estar entre el 1.50%-1.75%.

Eso significa que las buenas o relativamente buenas opciones para ahorrar a quienes huyen del riesgo de la inversión en los mercados, se evaporan. Si se quieren altos rendimientos del dinero toca invertir.

Los bancos pueden rebajar aún más los intereses que abonan por unos depósitos que ahora mismo ofrecen como media el 0.09% en las cuentas de ahorro.

Las mejores alternativas a este mínimo interés están, sobre todo, en los Certificados de Depósito (CDs) y en las cuentas de ahorro de alto rendimiento (high yield savings accounts) que en estos momento ofrecen tasas bien modestas, acordes con los tiempos.

Los CDs ofrecen rendimientos por encima de las cuentas de ahorro dependiendo de cuánto tiempo se deje el dinero en esa cuenta, desde un par de meses hasta varios años. Durante el tiempo que se haya acordado, el dinero no se puede tocar — a no ser que se quiera hacer frente a penalidades que salen caras– por lo que estas cuentas son apropiadas solo si no se tiene planeado usar ese capital o se teme que pueda venir un costo extraordinario de otro lado, una visita al dentista una llamada de urgencia al plomero.

Cuanto menor es el plazo menor es la tasa o el rendimiento del capital. Es a partir de los 12 meses cuando se empieza a recibir un 1% o más.

En algunas entidades se pide que el depósito sea de un cierto capital mínimo pero no en todas. Lo que si es constante en todas es que los CDs están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC), lo que significa que se aseguran cantidades que no sobrepasen los $250,000.

Las tasas de los CDs suelen replicar el movimiento de las decisiones de la Fed por lo que se puede revisar a la baja su rendimiento que ya es bastante modesto.

Las cuentas de alto rendimiento permiten tener también mejor tasa de interés que las tradicionales de ahorro y a diferencia de los CDs, se puede tener acceso al dinero en cualquier momento.

¿Qué es lo básico que hay que saber de estas cuentas?

Su porcentaje anual de interés (o APY en sus siglas en inglés) revela lo que se ganará anualmente con intereses compuestos, es decir los que se apliquen a la cantidad inicial que se deposite más los intereses que vayan generando. El APY en los días previos a la acción de la Fed ha rondado el 2% en las cuentas más atractivas.

Cada cuánto se componen los intereses. ¿Diariamente?¿Semanalmente?¿Mensualmente?¿Anualmente?. Lo ideal es que sea diariamente ya que suma siempre un poco más.

Algunas cuentas requieren un depósito inicial mínimo.

Otras requieren mantener un depósito mínimo para poder ofrecer el interés que tienen y si el dinero que se deposita en ellas baja de cierto nivel, entonces se puede perder el mejor interés o se paga penalidad.

Como en las cuentas de ahorro, solo se puede sacar dinero seis movimientos por mes. Es la ley.

Es importante que el banco explique cómo y dónde se puede acceder al dinero en esta cuenta y si tiene costo. Conviene saber si se pueden hacer transferencias a esa y desde esa cuenta.

Estas dos cuentas son las mejores alternativas a la inversión con riesgo pero los ahorradores apenas podrán ganar dinero con ellas porque en estos momentos, la inflación está muy a la par de los rendimientos que se ofrecen. En el mejor de los casos, se puede simplemente no perder valor.

La inflación es lo que sube el costo de la vida y cuanto más sube menos puede comprar con la misma cantidad. En lo que va de año la inflación acumulada ronda el 1.7% y la subyacente (que se hace eliminando del cálculo de precios lo que cuestan los alimentos y la energía, que son muy volátiles) el 2.4%.

Normalmente es la subyacente la más precisa y significa que si teníamos $100 en 2018 en una cuenta de ahorros normal ahora tenemos ese mismo dinero menos el 2.4%.

Con las cuentas con más alto APY al menos se resiste un poco la merma que la inflación hace a los ahorradores.