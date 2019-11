¿A qué edad debemos permitir a un adolescente salir en pareja?

Las relaciones en la adolescencia son experiencias inevitables

Tu hijo ha pisado la adolescencia y la preocupación no te deja dormir. No quieres que salga con amigos o amigas, que para ti pueden ser posibles novios, y con esta negación has logrado que te vea como su enemigo.

Esto es tan común en la etapa adolescente, que muchos padres hablan de ello en cualquier lugar: “fulanito está rebelde porque no le dejé ir al cine” “mi hija quiere vivir hablando con muchachitos y eso no me gusta”.

El pediatra del Denver Health Medical Center, Ron Eagar, está a favor de que permitas a tu hijo salir en grupo, con chicos y chicas, sin pensar que regresará con una relación a cuestas. Estos encuentros le ayudarán a relajarse y disfrutar de una compañía sin pensar en incomodidades como las citas o el sexo.

¿A qué edad puedes permitir que salga a solas con una pareja? Eagar aconseja que sea a partir de los 16 años: “hay una diferencia enorme entre los niños de catorce o quince y entre los de dieciséis o diecisiete en términos de experiencia de vida”, afirma el doctor.

No sin antes conversar con él sobre todo lo que implica tener una relación de pareja: las responsabilidades al iniciar una vida sexual, el incremento de la madurez que debe existir en ambos, y más.

No lo atosigues, bríndale la oportunidad de vivir su propia experiencia. Y si no sale bien, muéstrate como su mayor apoyo.

Las hormonas adolescentes son tan intensas que, desde los 12 o 13 años de edad, un joven puede sentir ganas de comenzar una relación. Y como padre debes saber lidiar con esto. Hablarle que no es la edad adecuada, que la vida aún tiene mejores cosas para él, pero todo a su momento. Y así te irás ganando su confianza.

Ser el mejor amigo de tu hijo es tarea dura, pero puedes lograrlo. De esta manera podrás estar cerca y enterado de sus quehaceres, sin parecer un guardaespaldas.