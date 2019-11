Así realiza ICE un operativo especial

Los agentes comenzaron sus acciones a las 4:30 a.m.

Eran las 4:30 a.m. y los Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban listos en un estacionamiento en Long Island, Nueva York, para buscar a seis de los 32 inmigrantes que pretendían detener en un operativo especial contra ofensores sexuales.

El canal local 12 News de NBC logró tener acceso exclusivo al operativo que comenzó con la ubicación de un hombre de 43 años en Manorville, según la lista leída por el oficial de ICE a cargo.

Tras esa captura, los agentes buscarían a una mujer de 60 años y luego a un hispano. “Su víctima fue su hija de 8 años de edad”, dijo el agente ante las cámaras.

Tras ubicar al primer objetivo, los oficiales buscan el mejor momento para su captura, siguéndolo con discreción, pero muy de cerca, hasta que el hombre queda acorralado y es esposado.

El oficial a cargo afirmó a la reportera Eileen Lehpamer que todos los inmigrantes arrestado en esta operación ya tienen una condena y algunos incluso habían sido deportados, pero volvieron como indocumentados.

Otros eran residentes permanentes, pero perdieron la “green card”, tras ser juzgados por sus crímenes, como el fue el caso de un paquistaní, acusado de agresión sexual contra un menor de 16 años. El hombre aceptó que había sido juzgado y que había perdido su protección migratoria, pero no quería ser deportado. “Estoy preoucpado por todo. No puedo volver a casa. He estado aquí por 30 años”, dijo.

Eran las 9:00 a.m. y los agentes, divididos en distintos grupos, ya sumaban cinco arrestos, en espera de uno más a punto de concluir.

“Es un día muy exitoso para nosotros”, dijo el oficial a cargo.

Los extranjeros fueron enviados a centro de retención para tomarles fotografías y huellas.

Aunque fue por objetivos específicos, a veces los agentes de ICE detienen a inmigrantes solamente por ser indocumentados, aunque este caso no se reportó ninguna captura de ese tipo.