La pastora Rosie Rivera dice ser ‘la hija del rey’

View this post on Instagram

Eres una hija del rey, pero no te tienes que comparar, ni poner a Jazmín, ni a Blancanieves, ni a la Cenicienta. Simplemente por nombre decir: “Soy la hija del rey, Rosie. Y con todo, él me ama. Confío en él y el plan que tiene para mi vida”. ¿Cuál princesa eres tú? – RR . 🧥: @victoriabyelizabeth 📷: @linoquintana 👠: @shopofficialbee 💇🏼‍♀️: @blondiie_steph #rosierivera #women #mujeres #dios