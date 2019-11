Los mejores 10 consejos para las compras de Black Friday de 2019

Algunos de nosotros esperamos todo el año para que llegue la temporada de compras de Black Friday [Viernes Negro], con la promesa de conseguir el mejor precio del año en un nuevo televisor, tableta, impresora o dispositivo de alta tecnología.

Pero no dejes que todo el revuelo de este día te engañe. Podrías acabar pagando de más si te dejas engañar por precios disfrazados de grandes ofertas, y podrías perderte de las verdaderas grandes ofertas si no haces una investigación.

No te preocupes: Consumer Reports ha llevado un registro de las ofertas de Black Friday durante años y conocemos todos los trucos. Nuestros 10 mejores consejos para compras de Black Friday te ayudarán a obtener la mejor oferta en los artículos que desees y a reducir al mínimo la frustración y los gastos excesivos.

Los últimos 3 consejos aplican específicamente a los televisores, que ofrecen algunas de las mejores ofertas del año.

También estaremos dando seguimiento a las mejores ofertas de Black Friday y Cyber Monday [Lunes Cibernético] que encontramos en productos de varias categorías, incluyendo televisores, teléfonos inteligentes, electrodomésticos grandes y pequeños, y colchones, así que revisa nuestro sitio web para leer más sobre las ofertas de los días festivos.

1. Empieza temprano. Atrás quedaron los días en que el Black Friday simplemente significaba revisar los anuncios dominicales para ver qué tiendas locales tenían las mejores ofertas. El Black Friday se ha convertido en un mes entero de ofertas y ahorros y los minoristas en línea también actualizan los precios durante todo el evento.

Así que para juzgar qué tan buenas son las ofertas en realidad cuando llegue la hora, tendrás que realizar un seguimiento de los precios previos al Black Friday. Lo mismo sucede con el Cyber Monday que ahora se extiende para ser toda una semana de especiales en línea.

2. Haz tu tarea. Solo los novatos salen al Black Friday sin estar preparados. Prepararte significa estudiar los anuncios, tanto impresos como en línea, el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias. Y te vamos a ayudar a revisar las mejores (y peores) ofertas de Black Friday en tiendas como Best Buy, BJ’s, Costco, Dell, Target y Walmart.

Encontrarás docenas de anuncios de sitios del Black Friday con mucha información y ofertas. Revisamos regularmente BFAads.net, BestBlackFriday.com, DealNews, TheBlackFriday.com y GottaDeal. Regístrate y estos sitios te enviarán alertas de ofertas que normalmente se filtran por categoría de productos.

3. Usa el sitio web y las aplicaciones. No tienes que ir de tienda en tienda para comparar precios. El sitio web de Consumer Reports enumera los precios actuales de múltiples minoristas para productos en nuestras calificaciones. También puedes probar Google Shopping, además de servicios como PriceGrabber, Pricewatch y Shopzilla. Cuando estás en una tienda, las aplicaciones para teléfonos inteligentes como BuyVia, Shopkick, ShopSavvy y Shopular te permiten escanear códigos de barras o códigos QR para comparar precios, obtener descuentos y cupones.

Muchos sitios de Black Friday, como los que se mencionan anteriormente, tienen sus propias aplicaciones de compras. Y los principales minoristas como Amazon, Best Buy, Target y Walmart también las tienen. La aplicación móvil de Amazon, por ejemplo, te permite usar una cámara de teléfono inteligente para escanear productos y comprar en línea. (¿Terminaste de comprar? Eliminar las aplicaciones que no usas puede ayudar a proteger tu privacidad y seguridad.)

Pero las compras de comparación directa pueden ser realmente difíciles en los días antes del Black Friday y los días festivos. Una razón es que algunos grandes minoristas tienen sus mejores ofertas en modelos que no viste a principios de año, o que no están disponibles en otras tiendas. Eso puede dificultar las compras comparativas, o hacerlas imposibles.

Esto es particularmente cierto en los televisores. Es una categoría muy popular en esta época del año, y una que genera grandes ofertas, junto con gran confusión. Consulta “Considera un modelo de TV ‘derivado’”, más adelante, para obtener más detalles.

4. Sé leal. Las tiendas a menudo tienen programas de lealtad que ofrecen ventas y promociones a sus miembros primero, luego les permiten ganar recompensas por lo que compran. Al inscribirte a las alertas de compras de Black Friday, te enterarás con anticipación de las promociones, cupones y descuentos. En algunos casos, hasta podrás saber si tienen los productos que quieres o si tienen la opción de comprarse en línea y recogerse en la tienda, lo que te ahorra el gasto de envío.

5. Participa en las redes sociales. Las páginas de Facebook, Instagram y Twitter de tus tiendas favoritas son una gran manera de enterarte de ofertas y promociones exclusivas. Las tiendas minoristas a menudo recompensan a los consumidores que les dan un ‘me gusta’ o que los siguen con alertas especiales sobre los descuentos e incentivos de Black Friday. Y por supuesto, los mensajes de texto, tweets y publicaciones en redes sociales son una forma fácil de compartir información del Black Friday con tus amigos.

6. Crea un presupuesto y apégate a él. Sí, eso suena sencillo. Pero las ventas de Black Friday, especialmente los precios especiales [doorbuster] que están disponibles en cantidades limitadas, están diseñados para que entres a una tienda donde el vendedor pueda venderte algo más. Y una vez allí, es fácil quedar fascinado con la emoción de comprar.

Decide con anticipación cuánto quieres gastar en tus compras de Black Friday y haz todo lo posible por resistirte a las compras impulsivas, especialmente si no estás seguro qué tan buena es una oferta específica. Si te das cuenta de que estás siendo demasiado liberal con tus tarjetas, intenta usar efectivo este año y ve si te ayuda a tener un mejor autocontrol.

Pero si eres lo suficientemente disciplinado, compra con una tarjeta de crédito que duplique la garantía del fabricante (muchas tarjetas ofrecen este beneficio) o que ofrezca un período sin intereses como promoción, luego págala antes de que se acumule algún interés.

7. Revisa las políticas de las tiendas con anticipación. Siempre es bueno conocer las políticas de precios y devoluciones de una tienda. Esperamos que este año haya más minoristas que igualen los precios de ofertas específicas en línea y en las tiendas. Casi todos los minoristas tienen algún tipo de política de igualación de precios y las han estado ampliando casi cada año.

Pero algunas tiendas podrían suspender sus garantías de igualación de precios durante el fin de semana del Black Friday en ciertos artículos, así que lee la letra pequeña. Revisa las políticas de cambios y devoluciones de las ventas de Black Friday para asegurarte de que la tienda no te cobre un cargo de reposición de mercancía por los artículos que devuelvas.

Consejos para compras de televisores

Los televisores merecen atención especial porque muchas personas los compran en esta época del año. El pasillo de los televisores puede tener algunas de las mejores ofertas en toda la tienda, junto con algunas de las más confusas.

Es por eso que estos 3 últimos consejos son solo para compradores de televisores.

8. Considera un modelo de TV “derivado”. A partir de octubre, es posible que veas televisores de bajo precio diseñados específicamente para el Black Friday, y algunos están disponibles solo a través de un solo minorista. Estos aparatos se denominan “derivados” en la industria de los televisores porque son similares a los modelos de producción regulares que vemos todo el año pero con diferentes números de modelo y, a menudo, con menos características o funciones. (Por ejemplo, pueden tener menos entradas HDMI o venir con un control remoto más sencillo).

A menudo los televisores con modelos similares pueden tener buen desempeño y ser una buena oferta. No ponemos a prueba todos los modelos “derivados” en el mercado, pero sí traemos al laboratorio algunos casi iguales. Por ejemplo, el año pasado un derivado de Samsung de 55 pulgadas que probamos era aproximadamente $170 más barato que el televisor en el que se basaba, y tuvo un desempeño igual de bueno en las pruebas de CR.

Otros televisores pueden no ser verdaderos derivados, pero también aparecen en esta época del año.

Es difícil juzgar la calidad de los derivados y los nuevos aparatos para los días festivos. También es difícil comparar los precios. Después de todo, si un televisor solo lo vende un minorista, no puedes comparar o pedirle a una tienda que respete una garantía de igualación de precios.

Consumer Reports informará sobre los aparatos altamente promocionados a medida que salgan al mercado y te ayudará a elegir las mejores ofertas.

9. Evita los accesorios caros. Acabas de conseguir un televisor maravilloso con pantalla gigante 4K en un precio nunca antes visto, entonces no desperdicies tus ahorros gastando en accesorios costosos o garantías extendidas. (Aquí es donde las tiendas hacen dinero, por eso te insisten tanto).

Si sabes que necesitas un cable HDMI, cómpralo por adelantado en alguna tienda en línea como Monoprice o Blue Jeans Cable. De esta forma no te presionarán para pagar de más en la tienda, en donde podrías terminar pagando $35 por un cable HDMI de 6 pies que se desempeña de manera similar a un cable que puedes comprar por menos de $5 en línea.

10. Cuidado con los televisores más baratos. Las ofertas “doorbusters” atraen a las personas que quieren ahorrar, pero podrían no ser el mejor producto por el precio. Probablemente estarás viendo tu nuevo televisor durante varios años. Si no estás contento con sus características o la calidad de la imagen, podrías arrepentirte de no gastar $50 extra por algo mejor.

Además, esos televisores líderes en pérdidas suelen estar a su precio más bajo. Un minorista puede tener más margen de maniobra en un modelo avanzado o modelo insignia. Así que no debes dudar en pedir un mejor precio durante tus compras de Black Friday o de todo el año.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.