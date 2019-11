Prepara unas deliciosas tortas de carne polaca

View this post on Instagram

The Torta Is the Best Motherf*&^ing Sandwich Ever ..Torta Tuesday 🙋🏻‍♀️#torta #carnepolaca #houstoncatering #houstoncaterer #houstonevents #houstoncorporateevents #houstonevent #houstonfood #houstoneventplanner #houstonfoodies #houstonlife#houstonbest