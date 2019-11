Quién es nuevo comisionado de Policía

Dermot Shea, el elegido es un veterano de 28 años y actualmente jefe de detectives, planea enfocarse en las pandillas y la violencia armada

NUEVA YORK.- James O’Neill, quien fungía como Comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York desde 2016, cuando sucedió a Bill Bratton, anunció este lunes que renunciaba a esa posición y de inmediato, el Alcalde Bill de Blasio nombró al Jefe de Detectives del NYPD Dermot Shea, como el nuevo comisionado.

O’Neill, continuará en funciones hasta fines del presente mes. El NYPD es la fuerza policial municipal más grande del país.

Shea comenzó su servicio como oficial de policía en 1991, un año en que la ciudad de Nueva York se enfrentó a más de 2,000 asesinatos y subió de rango para convertirse en Jefe de Detectives, donde supervisó las investigaciones criminales en la ciudad además de los esfuerzos dirigidos para prevenir la criminalidad.

De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del alcalde, el nuevo Comisionado asumirá el cargo el 1 de diciembre. Shea aplicará vigilancia policial de precisión para combatir la violencia relacionada con las pandillas, eliminar las armas de las calles y continuar con la reducción de la delincuencia en la ciudad.

“Dermot Shea es un agente de cambio comprobado por sus antecedentes en combatir el crimen y generar confianza entre la policía y las comunidades. Como Jefe de Estrategias de Control de Delitos y luego Jefe de Detectives, Dermot fue uno de los principales arquitectos del enfoque que ha convertido a la ciudad de Nueva York en la gran ciudad más segura de Estados Unidos”, dijo el Alcalde Bill de Blasio, durante el anuncio.

De Blasio elogió al Comisionado saliente Jimmy O’Neill, “por dedicar toda su carrera a mantener nuestra ciudad segura”.

“En nombre de todos los neoyorquinos, quiero expresar mi profunda gratitud a Jimmy O’Neill. El transformó la relación entre los neoyorquinos y la policía, y ayudó a que el Departamento fuera el más sofisticado y avanzado del país”, destacó el alcalde.

De Blasio llamó a O’Neill “el arquitecto de la policía comunitaria” y le atribuyó haber llevado las tasas de criminalidad de Nueva York a mínimos históricos mientras unía las relaciones entre la policía y la comunidad.

“Durante 35 años, Jimmy O’Neill sirvió a esta ciudad con distinción con dignidad y decencia, con todo su corazón”, insistió de Blasio.

O’Neill recientemente recibió duras críticas del sindicato que representa a los oficiales después de que despidió a Daniel Pantaleo, el oficial del NYPD acusado de usar una llave de estrangulamiento prohibida que condujo a la muerte de Eric Garner en 2014.

El presidente de la Asociación Benevolente de Patrulleros Patrick J. Lynch, dijo que O’Neill perdió la confianza de los policías al despedir a Pantaleo, quien está demandando para recuperar su trabajo.

En declaraciones a los O’Neill desistió reconocer que el caso Pantaleo fue el punto de inflexión de su renuncia como comisionado del NYPD.

“No fue un factor motivador en mi decisión. No voy a pararme aquí y decir que no me pesó demasiado. Creo que influyó sobre todos los neoyorquinos. Pesó sobre todos en el Departamento de Policía”, dijo O’Neill a los periodistas, al tiempo de señalar que éste era el mejor momento para dejar sus funciones.

Entretanto, el Jefe de Detectives Dermot Shea expresó que su designación, “es un gran honor y una tremenda responsabilidad”.

“El comisionado O’Neill ha sido un mentor y un amigo para mí, y estoy comprometido a construir sobre el éxito de la vigilancia policial de precisión. Los neoyorquinos merecen estar sentirse seguros, y esa ha sido mi misión desde que hice el juramento y me convertí en policía hace 28 años. Como comisionado, esto será lo que me motivará”, dijo Shea.

Quién es Dermot Shea

Shea comenzó su servicio como policía en 199. Ascendió de rango para servir como comandante de los cuarteles 44 y 50 en El Bronx, donde supervisó una reducción dramática en la violencia armada.

En 2014, Shea fue nombrado Jefe de Estrategias de Control de Delitos y Comisionado Adjunto de Operaciones, donde supervisó el sistema CompStat y perfeccionó una nueva generación de enfoques de precisión que ayudaron a reducir el crimen a niveles mínimos.

En 2018, Shea fue ascendido a Jefe de Detectives, donde supervisó todas las operaciones de investigación del Departamento, incluidas todas las investigaciones criminales en la ciudad. Shea revisó la División de Víctimas Especiales para fortalecer el compromiso de NYPD con los sobrevivientes de agresión sexual.

Shea creció en Sunnyside, Queens, hijo de inmigrantes irlandeses. Tiene una licenciatura en ciencias de SUNY Oneonta. Él y su esposa Serena viven en Manhattan y tienen tres hijos: Jackie, Lauren y Richie, así como su nieto, Aidan y un perro llamado Miley.