Hoy se cumplen 16 años de la muerte de Eduardo Palomo, el inolvidable a Juan del Diablo

Reposted from @geno_acedo – 💔💔💔 Qué triste noticia 😢😢 Hoy muchos #CorazonesSalvajes somos #CorazonesRotos Descansa en paz Edith Gonzalez. Ahora estás con Eduardo. Juntos nos regalasteis una de las historias de amor más hermosas de todos los tiempos. Hoy mi #TBT es para la que siempre será mi telenovela favorita y sus protagonistas #CorazónSalvaje #EdithGonzález #EduardoPalomo #JuandelDiablo #MónicadeAltamira #televisa #mexico vuela alto al cielo Edith Gonzalez!