Lucero y el supuesto catálogo sexual de Televisa: ¿la actriz demandará?

La bella cantante mexicana manifestó su enojo contra las calumnias

Lucero asegura que no procederá legalmente contra la publicación que en los últimos días la vinculó con el catálogo “sexual” que supuestamente existía en Televisa, en el que según la empresa ofrecía a algunas actrices a los empresarios para fines de compañía e incluso servicios sexuales, pues la mexicana comparte que no quiere malgastar su tiempo.

“A veces uno sí lo piensa (en demandar) porque da mucho coraje, la difamación y la calumnia caen gordísimas. Sale alguien y dice uno de esos chismes que es de cuarta, entonces yo lo demando, no creo que tenga ni un varo partido por la mitad, entonces qué le demando, qué me va a pagar o qué. Y para qué me meto en broncas, ya para qué pierdo mi tiempo haciéndole caso a alguien que de verdad no tenía nada mejor que hacer y se le ocurrió revivir la leyenda urbana del catálogo de Televisa”, expresa.

La cantante de “Necesitaría” presenta su tercera producción de banda bajo el título “Sólo Me Faltabas Tú”, en la que se incluyen algunas colaboraciones con Gerardo Ortiz, Luis Fonsi y Banda Los Recoditos; donde la mexicana afirma estar abierta a la posibilidad de volver a repetir mancuerna con su ex esposo, Manuel Mijares y grabar un dueto con él, como lo hicieron varios años atrás con el tema “El Privilegio de Amar”.

“Siempre lo he dicho, es de mi cantantes favoritos desde toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente. El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto, no se ha dado en este momento, pero estaría buenísimo y la verdad nos llevamos muy bien, nos admiramos mucho en muchos aspectos”, explica.

Y ante el hecho de que Lucero trabajó con tantos caballeros en esta última producción, se le cuestionó si su su novio, Michel Kuri no se había puesto celoso.

“Él no es celoso, yo creo que él me admira mucho, me apoya mucho, comparte mucho las cosas buenas que me pasan, disfruta de mis éxitos, me aplaude siempre. La verdad es que hay mucha confianza, mucha seguridad en nuestra relación, mucha estabilidad, nos amamos mucho y nos admiramos mucho, entonces no hay problema con eso”, manifiesta.

Además, la llamada “Novia de América” se siente agradecida de que su mamá, Lucero León, haya salido triunfante en su batalla contra el cáncer.

“Sí realmente es una guerra con la que hay que pelear, y no solamente la persona que lo padece, sino la familia y la gente alrededor. Para mí es una bendición y un gozo muy grande que ella esté bien actualmente de salud y que haya vencido la enfermedad”, indica.